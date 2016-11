Diesel abgezapft Während der Fahrer im Lkw schlief, öffneten die Täter zwei Tankdeckel und zapften rund 600 Liter Diesel ab.

Auf einem Parkplatz in Großweitzschen hatten es Diebe in der Nacht zum Donnerstag auf Diesel abgesehen. Während der Fahrer im Fahrzeug schlief, öffneten die Täter gewaltsam zwei Tankdeckel und zapften rund 600 Liter Diesel ab. Der 42-jährige Trucker bemerkte den Diebstahl erst am nächsten Morgen, als er die Maschine wieder startete. Anschließend informierte er die Polizei.

Den Stehlschaden schätzt die Polizei auf rund 800 Euro. Mit etwa 100 Euro entstand zudem Sachschaden. (DA)

