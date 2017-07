Diese Wand bietet kaum Halt Eine Neuseeländerin bezwingt den Großen Halben im Brandgebiet. Sie war der Einladung von Bergsteigerlegende Bernd Arnold gefolgt.

zurück Bild 1 von 2 weiter Mayan Smith-Gobat lässt sich von Bergsteiger-Legende Bernd Arnold den Klettergipfel Großer Halber zeigen. © Mike Jäger Mayan Smith-Gobat lässt sich von Bergsteiger-Legende Bernd Arnold den Klettergipfel Großer Halber zeigen.

Die Neuseeländerin Mayan Smith-Gobat gehört zu den besten Extrem-Kletterern der Welt.

Viel zum Festhalten gibt es hier nicht: Am Klettergipfel Großer Halben im Brandgebiet nahe Hohnstein steigt Mayan Smith-Gobat den „Südweg“. Die Route im Schwierigkeitsgrad VIIIa stellt selbst ambitionierte Kletterer vor Probleme – und ist doch weit unter den Möglichkeiten von Mayan Smith-Gobat. Routiniert klettert die muskulöse Frau alle schwierigen Kletterstellen an der 50 Meter hohen, völlig glatt erscheinenden Sandsteinwand zum Gipfel. Die Neuseeländerin gehört schließlich zu den besten Extrem-Kletterern der Welt. Anlässlich des Bergsommerabends hielt die 37-Jährige am Sonnabend einen Vortrag im Puppenspielhaus Hohnstein über ihr Leben und ihre Passion. Und sie ging mit Bergsteiger-Legende Bernd Arnold natürlich auch selbst in den Elbsandstein. Den Aufstieg am Großen Halben habe sie genossen, sagt sie. „Man muss hier alles können: Risse, Wände, brüchiges Gestein. Dazu kommt die ungewohnte Absicherung mit Schlingen.“ Vor allem das Klettern der unscheinbaren Felsspalte unterhalb des Gipfels war dann schon etwas aufregend. Nur zwei Sicherungsringe stecken auf der Strecke. Das erforderte vor allem mentale Fitness und viel Vertrauen zu sich selbst, sagt Mayan Smith-Gobat. Für Bernd Arnold war es naheliegend, die Kletterin nach Hohnstein zum Bergsommerabend unter dem Motto „Frauen und Klettersport“ einzuladen. „Unsere Einstellung zum Klettern deckt sich“, sagt Arnold. Er ist zufrieden mit der Veranstaltung. Im nächsten Jahr soll es eine Fortsetzung des Bergsommerabends geben.

zur Startseite