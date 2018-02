Diese Straßen sollen gemacht werden Sechs bzw. sieben Straßen bzw. Gehwege könnte die Stadt dieses Jahr instand setzen. Das hängt von den Fördermitteln an.

Symbolbild © Birgit Ulbricht

Großenhain. Ein Teilstück der Straße Am Bobersberg einschließlich Gehweg, die Gutenbergstraße, der Gehweg an der Baudaer Hauptstraße, Am Friedhof, Heimweg und Zillestraße – das sind die Favoriten der Stadtverwaltung zur Instandsetzung in diesem Jahr. Ob auch noch die Kalkreuther Straße in Rostig dazu kommt, hängt von der Förderung ab. Denn für die Maßnahmen erhält die Stadt Zuschüsse aus Dresden. Voriges Jahr wurden etwa 226 000 Euro ausgereicht, dieses Jahr hat die Stadt eine Liste mit dem gleichen Umfang eingereicht. Die Zuschüsse für öffentliche Straßen und Brücken machen 90 Prozent aus. Mitte des Jahres wird mit einem Bescheid gerechnet. Der Technische Ausschuss hat jetzt die Antragsliste gebilligt, auf der noch weitere Instandsetzungen als Reserve stehen. So die Bahnhofsstraße, die Herrmannstraße, Am Stahlwerk, Schubertallee, Amalienstraße, Schillerstraße und eine Kreuzung in Skäßchen.

