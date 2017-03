Diese Stars kommen nach Spremberg Die Freilichtbühne in Spremberg erlebt in diesem Jahr ungewöhnlich viele Stars: Roland Kaiser, Gregor Meyle, Michael Patrick Kelly und Alexander Knappe.

Roland Kaiser ist Dauergast auf der Spremberger Freilichtbühne. Michael Patrick Kelly, Rocksänger Gregor Meyle und Alexander Knappe mit dem Philharmonischen Orchester des Staatstheaters Cottbus kommen das erste Mal. Dazu gibt es noch Erinnerungen an die schwedische Kultband „ABBA“, eine große Kakteenausstellung, eine Serie von Veranstaltungen zum diesjährigen Heimatfest und die Spremberger Filmnächte. „Grund für diesen ungewöhnlichen Ansturm hochkarätiger Künstler in diesem Jahr auf unsere Freilichtbühne ist wahrscheinlich ihr zunehmender Bekanntheitsgrad“, sagte Stadtsprecher Alexander Adam der SZ.

Seit dem Brandenburg-Tag im Jahr 2014 ist Spremberg als „Perle der Lausitz“ in aller Munde. „Die Veranstalter und Agenturen reißen sich förmlich um einen Auftrittstermin bei uns“, so Adam. Die „Perle der Lausitz“ hat ein dankbares und begeisterungsfähiges Publikum. Dabei ist die Stadt bis auf das Heimatfest kein einziges Mal der Veranstalter. Das schmale Spremberger Stadtsäckel wird also nicht durch üppige Auftrittshonorare belastet.

Die Stadtväter mit dem rührigen Kulturamt können sich nur die Hände reiben. Mit einer flächendeckenden Werbung in alle vier Himmelsrichtungen wollen sie allerdings ihren Teil zum Erfolg beitragen und in diesem Jahr immer für eine ausverkaufte Arena am Damm der Spremberger Bahnhofsstraße sorgen. Hier wurde 1958 im Nationalen Aufbauwerk der Grundstein für die große Naturbühne gelegt.

Mit einem unvergesslichen Konzert von Ute Freudenberg wurde die neugestaltete Freilichtbühne vor sieben Jahren wieder eröffnet. „Damit begann die Erfolgsserie“, sagte der Stadtsprecher. Von Großveranstaltungen bis Kleinkunst ist alles möglich, sogar Kammermusik oder Varieté‘. Von 2010 bis 2016 kamen fast 90 000 Besucher zu den über 120 Veranstaltungen in die Open-Air-Bühne. Am nicht mit eingerechneten Brandenburg-Tag 2014 waren es allein 80 000.

In diesem Jahr wird der 100 000. Besucher erwartet. Mit dem größten Ansturm mit über zehntausend Besuchern rechnen die Veranstalter beim erneuten Roland-Kaiser-Auftritt am 22. Juli. Zwei Tage später ist Rocksänger Gregor Meyle zu Gast. Eine „Nacht des Musicals“ steht am 29. Juli auf dem Programm. Davor wollen noch die „ABBA“-Erinnerungen (8. Juli) und Michael Patrick Kelly (14. Juli) die Zuhörer begeistern. Den Veranstaltungen zum Heimatfest (11.-13. August) folgen die „Spremberger Filmnächte“ (23.-27. August).

Mit einem „vollen Haus“ wird am 15. September zum großen Open-Air-Konzert von Alexander Knappe mit dem Philharmonischen Orchester des Staatstheaters Cottbus gerechnet. Eröffnet wird der diesjährige Veranstaltungsreigen auf der Freilichtbühne mit der traditionellen Kakteenausstellung am 20. und 21. Mai.

