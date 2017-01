Diese Stars kommen 2017 nach Löbau-Zittau Roland Kaiser, Maite Kelly, Tom Pauls und viele andere treten in diesem Jahr in Zittau, Löbau oder Kemnitz auf. Hier steht, wer wann und wo zu sehen ist.

Roland Kaiser, Karat, Zwingertrio, Stefan Mross und Tony Marshall (oben, von links) sowie Sabrina und Wolfgang Ziegler, City, Herbert Köfer, Tom Pauls und Maite Kelly traten 2017 in der Region Löbau-Zittau auf. © szo/Montage

Löbau/Zittau. Das Jahr 2017 ist gerade noch ganz jung, doch schon jetzt ist klar, dass es zwölf Monate voller erstklassiger Gäste wird – ob sie nun auf der Zittauer Theaterbühne, in der Messehalle in Löbau oder im Festzelt beim Kemnitzer Oktoberfest auftreten.

Der Großteil der Promis kommt dabei nicht das erste Mal in die Region. Wer sie live erleben möchte, sollte sich schnell um eine Karte bemühen, die Nachfrage ist groß. Bis auf die Lesung mit Toni Krahl, Sänger der Band City, gibt es Tickets für die Veranstaltungen im SZ-Treffpunkt in Zittau, Neustadt 18 in 02763 Zittau. (SZ/jl)

