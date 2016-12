„Diese Stadt ist in einem Dornröschenschlaf“ Zum neuen Ortsvorsitzenden bestimmten die Genossen den 33-jährigen Tilo Hellmann.

Tilo Hellmann: „Manche glauben, dass die Linke eine Altemännerpartei ist, aber das stimmt nicht, sie ist sehr stark jugendorientiert.“ © Claudia Hübschmann

Für Tilo Hellmann ist die Partei Die Linke die „einzige Kraft, die versucht, die Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft zu bekämpfen“. Und dann führt der 33-Jährige Beispiele an, die das belegen sollen. So seien die Linken die Ersten gewesen, die sich für die Einführung eines Mindestlohnes eingesetzt hätten. „Es kann doch nicht sein, dass man arbeiten geht und es trotzdem nicht zum Leben reicht.“ Er nennt das sogenannte Ehegatten-Splitting. „Da wird die Ehe steuerlich gefördert, aber die Familie und damit die Kinder, müssten gefördert werden.“ Und er kann auch nicht nachvollziehen, dass etwa Jugendweihegeschenke bei Bedürftigen gegen die Zuwenden gegengerechnet werden. „Ich habe mich schon in der Schule mit den Lehrern angelegt, wenn es um Ungerechtigkeiten gegenüber anderen ging.“

Tilo Hellmann lebt seit 2012 in Meißen, nun führt er den 81 Mitglieder starken Ortsverein Meißen, zu dem auch die Gemeinden Diera-Zehren, Käbschütztal, Ketzerbachtal, Klipphausen und Nossen zählen. „Manche glauben, dass die Linke eine Altemännerpartei ist, aber das stimmt nicht, sie ist sehr stark jugendorientiert.“ Und damit ist er gleich beim nächsten Thema. Anstatt die Jugendpauschalen zu kürzen, wie 2010 in Sachsen geschehen, müssten Kinder und Jugendliche viel stärker gefördert werden.

Tilo Hellmann hat Jura, Politikwissenschaften und Soziologie an der Technischen Universität Dresden studiert und arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Landtagsfraktion von Die Linke in Dresden. Er findet die Politisierung, die die Gesellschaft erfasst hat, nicht negativ. Wenn die Leute sagen, dass Politik sie nichts angeht, dann stimme das eben nicht. Allerdings würden viele den falschen Leuten hinterherlaufen, und damit meint er zuerst AfD und Pegida. „Das Beunruhigendste ist aber, dass die Anständigen nicht in der Lage oder nicht Willens sind, dem etwas entgegenzusetzen.“ Man müsse die Menschen wieder stärker aufklären.

Tilo Hellmann sieht sich selbst als demokratischen Sozialisten. „Ich finde die Theorie des Marxismus faszinierend, aber man muss akzeptieren, dass diese Lehre in Reinform in der Gesellschaft nicht umsetzbar ist.“

Umsetzbar ist, sich zu engagieren. Und da sieht der in Dresden Geborene in seiner Wahlheimat Meißen Defizite. „Irgendwie dümpelt diese Stadt vor sich hin. Es wird davon ausgegangen, dass die Leute schon irgendwie kommen. Würde Meißen irgendwo im Westen liegen, könnten wir uns vor Touristen nicht retten.“Die Stadt habe mehr an Kultur, Geschichte und Landschaft zu bieten als viele andere Orte, die von Touristen überrannt würden. „Diese Stadt ist so in einem Dornröschenschlaf.“

Für Tilo Hellmann liegt das daran, dass Offenheit fehlt. „Sie müsste erkennen, dass es von Vorteil ist, offen zu seine, Menschen willkommen zu heißen, damit meine ich gar nicht mal zuerst die Flüchtlinge.“ Und dann erzählt er von seiner Arbeit im Verein Buntes Meißen. „Da engagieren sich relativ wenige Meißner, sondern mehr Zugezogene.“

Weil sich die Leute zu wenig in der Gesellschaft engagieren, entfremden sie sich von ihr, sehen sich als Verlierer, als Zu-kurz-Gekommene. „Die Haltung: Die Gesellschaft hat mir so viel gegeben, jetzt muss ich ihr etwas zurückgeben, ist nicht ausgeprägt.“

Und was will er als Chef des Ortsverbandes erreichen? „Ich habe in meinem Ortsverband tolle und engagierte Genossinnen und Genossen, die maßgeblich die Meißner Stadtpolitik geprägt haben. Es ist mir wichtig, gestandene und junge Mitglieder zusammenzubringen. Wir können alle nur voneinander lernen, um gemeinsam für alle Bürger in unserer Stadt da zu sein.“

zur Startseite