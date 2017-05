Diese Lady fährt für die Lausitz Ein Team von Studenten aus Senftenberg startet zum neunten Mal beim weltgrößten Effizienzwettbewerb in London.

Das BTU Bat-Lady-Team mit Anastasia Skifow. © Beowulf Kayser

Wenn sich andere am Donnerstag zur feucht-fröhlichen Himmelfahrtstour auf ihre Räder schwingen, dann rollen zwei junge BTU-Studentinnen in London an den Start zum weltgrößten Energie-Effizienzwettbewerb in London. Mit ihrem von einem 14-köpfigen Studententeam auf dem Campus Senftenberg entwickelten Sparmobil „Bat-Lady 2.0“ wollen die beiden Pilotinnen für die Lausitz wieder aufs Treppchen. „Nach dem knapp verpassten Podestplatz im Vorjahr mit einer wasserstoffbetriebenen ‚Lady‘ setzen wir dieses Mal wieder auf den bewährten Batterieantrieb“, sagte Teammanager Stefan Fischbach der SZ. Damit haben die Senftenberger vor fünf Jahren erstmals die Goldmedaille in der Klasse der Prototypen geholt. Dieses Mal müssen sie sich beim 33. Internationalen Eco-Shell-Marathon vom 25. bis 28. Mai im britischen Queen Elizabeth Olympic Parc an der Themse mit etwa 30 Teams auseinandersetzen. Insgesamt starten 192 Mannschaften aus 27 Ländern Europas und Afrikas, davon 21 aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

„In der Klasse der Prototypen mit sieben unterschiedlichen Antriebskonzepten und den straßentauglichen Flitzern der Klasse ‚Urban Concept‘ geht es um den umgerechnet geringsten Energieverbrauch“, erläuterte die 33-jährige Senftenberger Teambetreuerin Christin Faulstich. Den Weltrekord hält immer noch ein französisches Team, das vor sechs Jahren auf dem Eurospeedway Lausitz mit umgerechnet einem Liter Benzin eine Strecke von 4896 Kilometern zurückgelegt hat. „Gestartet wird auch dieses Mal wieder auf dem 1659 Meter langen Rundkurs mit einer 300 Meter langen, fünf prozentigen Steigung“, sagte der Nestor der erfolgreichen Entwicklung der Lausitzer Energiesparmobile, Professor Peter Biegel, der SZ. In die Wertung kommt jeder, der die zehn vorgegebenen Runden in maximal 39 Minuten absolviert. An den Steuerknüppeln der Senftenberger „Bat-Lady“ sitzen dieses Mal abwechselnd zwei junge BTU-Studentinnen. Londoner Rennerfahrung besitzt bereits die 20-jährige Anastasia Skifow aus dem Vorjahr.

„Back tot he roots – der Batterieantrieb muss wieder ran“, sagte die deutsche Biotechnologie-Studentin. Er hat den Senftenbergern seit 2009 bereits einen ersten und zwei dritte Plätze im weltgrößten Effizienzwettbewerb beschert. Die Studentin im vierten Semester schwört auch dieses Mal wieder auf die enge Zusammenarbeit der Studiengänge Maschinenbau, Elektrotechnik, Wirtschaftsingenieurwesen, Biotechnologie und Medizintechnik. Als Neuling sitzt die 24-jährige Chemie-Studentin Vanessa Schmidt am Steuer des etwa 40 Kilogramm schweren Carbon-Mobils. „Ich bin zuversichtlich, dass ich den schwierigen Kurs in der vorgegebenen Zeit meistere“, sagte die Studentin. Ihre Proberunden auf der Zufahrtsstraße zum künftigen Großräschener See hat sie jedenfalls mit Bravour gemeistert. Ihre Durchschnittsgeschwindigkeit betrug dabei 25 Stundenkilometer. „Wir wollen an die Erfolge der vergangenen Jahre anknüpfen“, so Teamleiter Stefan Fischbach. Am Sonntag steht fest, ob das Lausitzer Team bei der Siegerehrung auf dem Treppchen in London steht.

