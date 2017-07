Diese Kandidaten wollen in den Bundestag Neun Bewerber stellen sich Ende September als Direktkandidaten zur Wahl. Nicht nur der Sieger könnte am Ende den Sprung ins Parlament schaffen.

Unter anderem diese sechs Kandidaten wollen in den Bundestag. © Montage: SZ

Zur Bundestagswahl am 24. September werden sich im hiesigen Wahlkreis Bautzen I insgesamt neun Politiker als Direktkandidaten um einen Sitz im Berliner Reichstag bewerben. Deren Kandidatur ist jetzt vom Kreiswahlausschuss zugelassen und bestätigt worden. Neben Vertretern von CDU, Linken, AfD, SPD, Grünen und FDP werden auch Bewerber kleinerer Bündnisse antreten und um die Erststimmen der Wähler aus der Region kämpfen.

Bei der vergangenen Bundestagswahl 2013 hatte CDU-Frau Maria Michalk den Wahlkreis souverän gewonnen und damit ihr langjähriges Direktmandat verteidigt. Ein weiteres Mal will die 67-Jährige jedoch nicht mehr antreten. Als neuen Direktkandidaten wird die Union den Bernsdorfer Bäckermeister Roland Ermer ins Rennen schicken. Der 53-Jährige hatte sich im Herbst gegen drei weitere Bewerber in seiner Partei durchgesetzt. Die Wahl gilt durchaus auch als Richtungsentscheidung innerhalb der Bautzener CDU. Roland Ermer betont konservative Werte, sieht die Partei unter Angela Merkel zu weit nach links gerückt.

Auch wenn das Direktmandat im Wahlkreis Bautzen I bislang stets an die Christdemokraten ging, wird die Bundestagswahl am 24. September für die CDU keineswegs ein Selbstläufer. Konkurrenz droht allen voran durch Linke und AfD. Die Bautzenerin Caren Lay holte 2013 als Direktkandidatin für die Linken hinter Maria Michalk mit 21 Prozent das zweitbeste Ergebnis, rutschte letztlich über die Landesliste für ihre Partei in den Bundestag. Auch diesmal dürfte ihr Wiedereinzug unabhängig vom Erststimmenergebnis sicher sein: Auf der Landesliste der Linken steht sie auf Platz 3.

Politischer Newcomer

Karsten Hilse von der AfD ist indes ein politischer Newcomer. Der 52-jährige Polizist ist in Hoyerswerda geboren und aufgewachsen und lebt heute in Lohsa. Vor vier Jahren hatte die AfD in der Region noch keine Rolle gespielt – zur Landtagswahl 2014 schaffte es die rechtskonservative Partei in den hiesigen Wahlkreisen als Dritter knapp hinter die Linken. Jüngste Umfragen sahen die AfD in Sachsen bei fast 20 Prozent als zweistärkste Kraft hinter der CDU.

Für die SPD stellt sich Dr. Uta Strewe zur Wahl. Die promovierte Historikerin ist 45 Jahre alt und lebt in Burkau. Als Verfahrensbeistand vertritt sie bei Familiengerichtsangelegenheiten die Interessen von Kindern. Die Grünen sind mit Jens Bitzka auf dem Stimmzettel vertreten. Der 46-Jährige aus Lauta arbeitet im Bautzener Büro der Grünen-Landtagsabgeordneten Franziska Schubert. Die FDP hat den Dresdner Torsten Herbst aufgestellt. Der 43-Jährige ist zugleich der Spitzenkandidat der sächsischen Liberalen. Meistert die FDP die Fünf-Prozent-Hürde, ist angesichts seines Platzes ganz oben auf der Landesliste auch der Einzug des früheren Landtagsabgeordneten ins Bundesparlament so gut wie sicher.

Um Erststimmen wirbt außerdem auch der Großröhrsdorfer Günter Klaus Hutschalik. Der Jurist tritt für die Freien Wähler an und sitzt für sie auch im Großröhrsdorfer Stadtrat. Für die Bürgerrechtsbewegung Solidarität (Büso) stellt sich der Dresdner Angestellte Christoph Tobias Mzingisi Faku zur Wahl. Als „Bürgerkandidat für ein Deutschland neutral, souverän und sozial“ konnte der Schmöllner Ingenieur Andreas Lutz Richter die entsprechenden Unterstützungsunterschriften liefern und komplettiert damit die Bewerberliste.

zur Startseite