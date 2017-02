Diese Elf gegen 96 Bei der Aufstellung vertraut Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus beim Spiel gegen Hannover 96 etablierten Kräften. Im Vergleich zur letzten Woche gibt es aber auch ein paar Veränderungen in der Startaufstellung.

Marvin Stefaniak bei einer Ecke. © Archiv: Robert Michael

Am Sonntag steht für Dynamo Dresden mit der Partie gegen Hannover 96 das nächste Spitzenspiel an. Rein statistisch betrachtet müssen sich die Schwarz-Gelben keine Sorgen machen. Gegen die Topteams gab es bislang noch keine Niederlage. Und auch wenn Trainer Uwe Neuhaus da keine Zusammenhänge erkennen kann, so freut sich Giuliano Modica doch auf das Spiel gegen den Tabellenzweiten aus Niedersachsen. „Hannover hat eine geile und gut besetzte Mannschaft. Mit der können wir uns richtig messen und mit unseren Fans im Rücken das Ding rocken“, sagt er. Er selbst hat seinen Fehler beim Spiel in Hamburg längst abgehakt. Vor dem 2:0 des FC St. Pauli habe er „einfach die falsche Entscheidung getroffen“.

Dass beim Gegner mit Stefan Strandberg (Achillessehne) und Oliver Sorg (grippaler Infekt) zwei Abwehrspieler fehlen macht die Sache allerdings nicht einfacher. „Die haben einen so breit besetzten Kader, egal wer da rein kommt, das ist immer eine Rakete“, sagt Modica, für den die aufkommende Kritik an der Arbeit von 96-Trainer Daniel Stendel ein „Jammern auf sehr hohem Niveau“ ist. Auch auf Dresdner Seite gibt es in der Innenverteidigung eine Baustelle. Nach seiner Verletzung im Spiel gegen St. Pauli fällt Florian Ballas auf alle Fälle aus, auch für das Spiel gegen Aue in der nächsten Woche wird es wohl eng. Für den 24-Jährigen rutscht der ein Jahr jüngere Jannik Müller ins Team. Zudem ersetzt Niklas Kreuzer Fabian Müller und Aias Aosman Anderas „Lumpi“ Lambertz.

Damit könnte eine weitere Dynamo-Problemstelle behoben werden. Seit dem Ausfall von Akaki Gogia, mit sieben Treffern nach wie vor der beste Dresdner Torschütze, hat die Mannschaft von Uwe Neuhaus nicht mehr getroffen, auch die Anzahl der herausgespielten Gelegenheiten ließ zu wünschen übrig. Das räumt auch der Trainer ein. „Wir hatten in den vergangenen Spielen zu wenig Torchancen, da ist Andy natürlich schwer zu ersetzen. Aber die Qualität im Kader ist hoch“, sagte der 57-Jährige.

Doch davon abgesehen müsse bei seiner Mannschaft „alles passen, wenn wir gegen Hannover wieder punkten wollen“. Am 11. September hatte die SGD überraschend mit 2:0 bei den Niedersachsen gewonnen. „Damit das klappt, brauchen wir einen wachen Kopf und schnelle Füße. Wir dürfen im Spiel nicht zu lange überlegen, brauchen Handlungsschnelligkeit in allen Situationen.“ (cdh)

Mit dieser Elf soll das Unterfangen gelingen: Schwäbe - Kreuzer, Modica, J. Müller, Heise - Mar. Hartmann - Berko, Aosman, Hauptmann, Stefaniak - Kutschke

