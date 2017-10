„Diese Chance ist nun zerstört“ Bewerberin Katharina Kretschmer kritisiert den Weinbauverband für den Ausschluss von der Wahl der Weinkönigin.

Selfie aus glücklicheren Tagen: Die Bewerberin für das Amt der Sächsischen Weinkönigin Katharina Kretschmer vor der Kulisse des Klosters Eberbach im Rheingau. © privat

Die Geschehnisse lassen ihr keine Ruhe. Zu einem Gespräch ist die 26-jährige Studentin Katharina Kretschmer aus der Nähe von Dresden nach Meißen in die SZ-Redaktion gekommen. Sie möchte darüber reden, wie ihr Traum von einer Weinköniginnen-Krone zerstört wurde.

Frau Kretschmer, wie geht es Ihnen, nachdem der Weinbauverband Ihre Kandidatur für die Wahl der Sächsischen Weinkönigin abgelehnt hat?

Das hat mich sehr mitgenommen. Vor allem die Art und Weise, wie die Absage passiert ist. In der Öffentlichkeit wird es jetzt so dargestellt, als ob ich nicht gewusst hätte, worauf ich mich einlasse. Genau das Gegenteil ist aber der Fall. Ich kenne viele der früheren sächsischen Weinhoheiten und auch Repräsentantinnen anderer Weinanbaugebiete. Schon 2010 durfte ich ein Praktikum beim Weinbauverband absolvieren und habe damals eine ganz andere Form des Umgangs mit Bewerberinnen erlebt. Die Pflichten und Aufgaben einer Weinkönigin sind mir sehr wohl bewusst.

Wie haben Sie von dem Ausschluss erfahren und was war die Begründung?

Meine Bewerbung ist am Ostermontag raus gegangen. Dann habe ich sehr lange überhaupt nichts aus dem Weinbauverband gehört. Komisch berührt hat mich, dass ich zum Winzerstraßenfest in Weinböhla plötzlich von Bekannten gefragt wurde, ob ich Hilfe bräuchte. Angeblich hätte ich Stress im Studium und würde bald ins Ausland gehen. Behauptet wurde auch, ich hätte meine Bewerbung zurückgezogen. Das alles stimmt nicht. Es handelt sich um völlig falsche Gerüchte. Mit Datum vom 1. September hat mich schließlich ein Brief vom Weinbauverband erreicht, in dem mir in fünf Sätzen mitgeteilt wurde, ich würde nicht aufgestellt und dürfte es nächstes Jahr wieder versuchen. Später gab es noch ein kurzes Telefonat mit einem Vorstandsmitglied, das mir erklärte, der Vorstand hätte am 31. August unter Zeitdruck gestanden und eine Entscheidung treffen müssen. Die Zeit für einen Anruf bei mir hätte doch aber an diesem Tag mindestens vorhanden sein müssen.

Der Verbandsvorstand behauptet, Ihre Ausbildung ließe sich nicht mit dem Amt einer Weinkönigin vereinbaren. Wie sehen Sie das?

Aktuell wohne ich in der Nähe von Dresden und schreibe an meiner Bachelor-Arbeit im Fach Weinwirtschaft an der Hochschule Geisenheim. Die Vorlesungen und Seminare sind alle absolviert. In den nächsten Monaten steht zudem ein zwölfwöchiges Praktikum in einem mit dem Weinbau eng verbundenen Unternehmen nur wenige Fahrstunden entfernt von hier an. Mit dem Betrieb ist die Kandidatur abgesprochen. Es gab keine Einwände. Ich wäre doch nie angetreten, wenn mir für das Amt die nötige Zeit fehlen würde. Mit 26 Jahren kann ich das durchaus einschätzen. Für mich bleibt absolut unverständlich, dass mir der Weinbauverband nie eine Chance gegeben hat, dies alles einmal persönlich zu erklären und darüber ins Gespräch zu kommen. Entschieden wurde offenbar auf Grundlage unrichtiger Annahmen.

Das heißt, es hat auch nach der Absage keinen direkten Kontakt zwischen Ihnen und dem Weinbauverband gegeben?

Nein. Zwischendurch soll im Gespräch gewesen sein, mich zur Vorstandssitzung am 16. Oktober einzuladen. Aber eine Einladung dazu hat mich nie erreicht.

Vorstandschef Lars Klitzsch sagte jetzt, er müsse die verbliebenen drei Kandidatinnen schützen. Wie kommt das bei Ihnen an?

Befremdlich. Es geht hier doch nicht um eine Auseinandersetzung zwischen den Bewerberinnen. Ich kritisiere, dass der Weinbauverband meine Argumente nie direkt gehört und sich mit ihnen auseinandergesetzt hat. Außerdem stören mich die Art und Weise, wie mir der Ausschluss mitgeteilt wurde und das anschließende Schweigen. Auf meinen Widerspruch vom 4. September hin habe ich bis heute keine Antwort erhalten. Des Weiteren hat der Weinbauverband sich der Presse gegenüber geäußert, dass es noch eine Bewerberin gegeben habe, die er aufgrund ihres Studiums ausgeschlossen hat. Ich selbst wurde durch den Verband öffentlich ins Gespräch gebracht. Hätte er nicht darüber still schweigen können? Widerspricht sich nicht der Verband, wenn es um den Schutz der Kandidatinnen geht? Oder gilt dies nicht für meine Person?

Werden Sie nächstes Jahr nochmals antreten?

Nein. Ich hatte mich extra dafür entschieden – so wie die Weinhoheiten in mehreren deutschen Anbaugebieten auch – das letzte Studienjahr an der Hochschule Geisenheim für das Amt einer Weinmajestät zu nutzen. Diese Chance ist nun zerstört.

Das Gespräch führte Peter Anderson.

Eine ausführliche Stellungnahme von der Seite des Weinbauverbandes lesen Sie in unserer Ausgabe am Montag. Sie erreichte die SZ-Redaktion kurz vor Redaktionsschluss am Freitagabend.

