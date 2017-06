Diese Ampel belohnt Tempo 30 An der S 177 in Wünschendorf steht eine neue Fußgängerampel. Sie hilft Schulkindern – und soll den Verkehr beruhigen.

Rot für Autos in Wünschendorf, die Fußgänger haben Grün. Die Ampel bleibt so lange stehen, bis die geplante Ortsumfahrung Wünschendorf/Eschdorf fertig ist. © SZ/Dirk Schulze

Wünschendorf. Am Freitagvormittag musste der erste Autofahrer auf die Bremse. Punkt 10.40 Uhr ging die neue Fußgängerampel in Wünschendorf in Betrieb und schaltete direkt auf Rot. Die Anlage soll vor allem den Schulkindern des Ortes ein gefahrloses Überqueren der Straße ermöglichen, wenn sie frühmorgens zum Bus müssen und nachmittags von der Haltestelle zurück. Seit die neue S 177 nördlich von Pirna freigegeben ist, hat der Verkehr in Wünschendorf stark zugenommen, unablässig rauschen Lkws und Pkws durch den kleinen Ort. Die Einwohner haben deshalb eine Ampel für Fußgänger gefordert und sie jetzt bekommen.

Zwar sind gerade Sommerferien und kein Kind muss zum Bus – die Ampel läuft von nun an dennoch jeden Tag. Und es kann durchaus passieren, dass sie Autofahrer zum anhalten zwingt, auch wenn kein Fußgänger auf den gelben Taster gedrückt hat. Dann nämlich, wenn sie zu zügig unterwegs sind. Per Grundeinstellung zeigt die Anlage für Autofahrer erst einmal Rot. Oben am Ampelmast, der mittig über die Fahrbahn ragt, sind in beide Richtungen kleine Kameras installiert. Sie dienen als Signalgeber, als virtuelle Induktionsschleifen. Nähert sich ein Fahrzeug, wird es in einer bestimmten Entfernung von den Sensoren erfasst, die Ampel schaltet auf Grün, das Auto kann durchrollen – vorausgesetzt, kein Fußgänger will hinüber. Dies funktioniert aber nur, wenn die Autofahrer sich an die hier vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h halten. Fährt einer mit 50 km/h auf die Ampel zu, kommt er zu früh an und muss bremsen – das Prinzip der grünen Welle. Auf diese Weise soll die neue Anlage auch zu einer gewissen Beruhigung des Verkehrs beitragen.

Die mobile Ampel bleibt für die kommenden drei Jahre stehen, erklärt Udo Mörbt vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr, der die Aufstellung koordiniert hat. So lange, bis die Ortsumgehung für Wünschendorf und Eschdorf fertiggestellt ist. Derzeit läuft für diesen Trassenabschnitt der neuen S 177 das Planfeststellungsverfahren. Dieses könnte bis Ende 2017 abgeschlossen sein, der Bau dauert dann drei Jahre. Die Umgehung wird also frühestens Ende 2020 freigegeben – optimistisch gerechnet. Bis dahin endet der vierspurige Ausbau vor dem Ortsschild von Wünschendorf.

Die ersten zwei Monate gelten als Beobachtungsphase. „Wir müssen sehen, wie sich das bewährt“, sagt Udo Mörbt vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Die Programmierung der Signalphasen könne jederzeit angepasst werden. „Wichtig ist, dass kein Stau bis Pirna oder Eschdorf entsteht“, sagt Dürrröhrsdorf-Dittersbachs Bürgermeister Jens-Ole Timmermann (Unabhängige Bürger).

