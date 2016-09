Diesbar steuert bald wieder Diesbar an Ebbe und Dampfer-Brände – die Weiße Flotte hat es nicht leicht. Sie will trotzdem die Tourenan der Weinstraße erhalten.

Nach dem Brand von vor zwei Wochen liegt der Raddampfer Diesbar noch immer in Dresden am Terrassenufer, die Reinigung läuft auf Hochtouren. Am Sonnabend soll das Schiff mit der weltweit ältesten, noch im Einsatz befindlichen Dampfmaschine wieder über die Elbe fahren. © Arno Burg/dpa

Die Sächsische Dampfschiffahrt will Diesbar-Seußlitz weiterhin anfahren. Die Route sächsische Weinstraße bleibt auch 2017 definitiv im Programm, erklärte Unternehmenssprecher Robert Rausch auf Nachfrage der SZ. „Es ist für uns eine wichtige Linie.“ Bereits in dieser Saison habe man deshalb das Kombiticket „Weißes Gold“ für eine Fahrt mit der Weißen Flotte und den Besuch der Porzellanmanufaktur Meissen aufgelegt. Das soll nun unter anderem mit Blick auf das 25-jährige Jubiläum der sächsischen Weinstraße im nächsten Jahr ausgebaut werden. So will die Dampfschiffahrt zum Beispiel auch Fahrten unter dem Titel „Winzer an Bord“ anbieten und damit die Strecke attraktiver machen. Die Frage nach aktuellen Gästezahlen auf dieser Strecke blieb jedoch unbeantwortet.

Ungeachtet dessen sorgt die Nachricht im Ort für Aufatmen. „Die Dampferfahrten sind eine Attraktion für unsere Region“, sagt Gabriele Dörner, Wirtin im Gasthof Zum Roß und Vorstandsmitglied im Tourismusverein Elbweindörfer. Und wenn die Schiffe zum Beispiel wegen Niedrigwasser nicht fahren, bleiben auch einige Gäste weg. Ganze Reisebusse hätten schon storniert, weil die geplante Dampferfahrt nicht zustande kam, erzählt sie.

In dieser Saison steuert die Weiße Flotte planmäßig nun noch bis zum 16. Oktober Diesbar-Seußlitz an. Die Schwierigkeiten der vergangenen Wochen sollten überwunden sein, gibt sich Robert Rausch optimistisch.

Denn zum einen habe der Regen den Elbepegel wieder so weit ansteigen lassen, dass wieder alle Anlegepunkte zwischen Bad Schandau und Seußlitz angefahren werden können. Am Montagmorgen wurden in Dresden 119 Zentimeter gemessen, in der Vorwoche waren es nur knapp über 70 Zentimeter. Das war zu wenig für die Anlegestelle in Diesbar, dafür brauche es mindestens 75 Zentimeter, so der Unternehmenssprecher. Seußlitz und das Gros der anderen Haltepunkte wurden indes trotzdem weiter angefahren, allerdings mit weniger Gästen, um den Tiefgang der Dampfer zu verringern.

Zum anderen machte dem Unternehmen der zweite Dampfer-Brand in diesem Jahr zu schaffen. Am 8. September hatte es einen Schwelbrand im Kohlbunker des Raddampfers Diesbar gegeben. Der konnte zwar schnell gelöscht werden, trotzdem liegt der Schaden laut Robert Rausch im fünfstelligen Bereich. Und die Reparatur und Reinigung des Schiffes, das 1884 in Dresden-Blasewitz gebaut wurde, brauchen zwei Wochen. „Wir werden aber pünktlich an diesem Freitag fertig sein“, verspricht der Unternehmenssprecher. Denn am Sonnabend soll es mit der Diesbar eine exklusive Probefahrt und im Anschluss eine Charterfahrt geben. Auch der Ort Diesbar könnte dann wieder von dem gleichnamigen Schiff angesteuert werden, bisher hatten das die Dampfer Wehlen, Meissen oder Krippen übernommen.

Zum Ende der Saison wartet dann erst einmal eine Pause auf die Diesbar – sie geht zur turnusmäßigen Revision auf die Werft in Laubegast. Ausgemustert wird der Dampfer, der noch als einziges Schiff der Weißen Flotte mit Kohle befeuert und von der weltweit ältesten, noch im Einsatz befindlichen Dampfmaschine angetrieben wird, aber sicher nicht.

Zur ersten Probefahrt nach dem Feuer tritt der Dampfer Diesbar am Sonnabend, 24. September, um 14 Uhr an. Die Tour dauert etwa eine Stunde und startet vom Terrassenufer Dresden. Jeder Gast erhält ein Stück Kohle.

