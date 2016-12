Dienstwagen des Landrats geklaut Der BMW von Michael Harig verschwand vor seiner Haustür in Crostau.

Der Bautzener Landrat Michael Harig. Ihm wurde jetzt sein Dienstauto gestohlen. © Uwe Soeder

Böse Überraschung für Bautzens Landrat Michael Harig (CDU): Diebe haben in der Nacht zu Montag den Dienstwagen des Politikers geklaut. Den 5er BMW hatte er wie so oft vor seiner Haustür in Crostau abgestellt. Doch als Michael Harig am Montag damit zur Arbeit ins Landratsamt nach Bautzen fahren wollte, musste er feststellen, dass die dunkelgraue Limousine verschwunden war.

Jetzt sucht die Polizei nach dem erst wenige Monate altem Auto mit dem amtlichen Kennzeichen BZ-LR 200. Das Fahrzeug hatte die Kreisverwaltung erst im Frühjahr dieses Jahres neu beschafft. Die Ermittlungen zum Autoklau hat inzwischen die Soko Kfz übernommen. Der Wert des 5er BMW mit Allrad-Antrieb wird auf mehrere zehntausend Euro beziffert.

Um dennoch seine Termine wahrnehmen zu können, hatte sich Michael Harig am Morgen kurzerhand hinters Steuer seines privaten Autos geklemmt. Später war er dann auf ein eigens kurzfristig angemietetes Fahrzeug umgestiegen. (SZ/sko)

