Dienstleister stockt noch mehr auf

Hochgeschwindigkeitsscanner gehören zur Ausstattung beim Archivdienstleister DMI in Leisnig. © DA-Archiv/Dietmar Thomas

Schon seit Monaten überragt ein Kran die Muldenwiese. Der Archivdienstleister DMI baut eines seiner Gebäude neu. Im Zuge der Arbeiten hat sich eine Änderung ergeben, die der Zustimmung der Behörden und der Stadt Leisnig bedarf. Die Räte haben nichts dagegen, dass DMI das Gebäude C parallel zur Mulde durchgängig über drei Etagen baut.

Ursprünglich war das nicht so vorgesehen gewesen. Nun soll in den zusätzlich entstehenden Räumen eine Nachbereitung für den Arbeitsbereich Scannen eingerichtet werden. „Die anfänglich geplante Dachterrasse entfällt“, sagte Bauamtsmitarbeiterin Peggy Huber im Technischen Ausschuss. Anstelle des alten Heizhauses entsteht im Neubau unten die Warenannahme. Darüber ist Platz für Datenverarbeitung und die Erweiterung der Produktion. Ende 2017 soll das neue Gebäude C fertig und mit moderner Scantechnik ausgestattet sein. Dann werden auch planmäßig neue Mitarbeiter eingestellt.

Um die 500 Männer und Frauen beschäftigt DMI schon jetzt. (DA/sig)

