Diensthund erschnüffelt Einbrecher Zwei Männer sind auf einem Autohaus-Gelände in Niesky herumgeschlichen. Als die Polizei anrückte, versteckten sie sich – vergeblich.

Symbolbild. © Hendrik Schmidt/dpa

Durch ihren Diensthund hat die Polizei am Sonntagabend zwei Einbrecher an der Kollmer Straße in Niesky schnappen können. Zuvor sahen Zeugen, wie zwei Personen über das Gelände eines Autohauses schlichen und sich an einem Reifenlager zu schaffen machten. Das teilt Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz mit. Daraufhin rückten Polizei und Bundespolizei mit einem Diensthund an, der die Spur der Täter verfolgte – und erschnüffelte, wo sich die Täter versteckten.

Die Polizei nahm den 29-jährigen und seinen vier Jahre jüngeren Komplizen – den die Behörde bereits zur Aufenthaltsbestimmung ausgeschrieben hat – vorläufig fest. An dem Vorfall in Niesky beteiligt gewesen sein soll auch ein 31-jähriger. Alle drei sind Polen. In dem BMW der Männer fanden die Beamten laut Knaup zudem verschiedene Utensilien, die für Einbrüche und Diesel-Diebstähle genutzt werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und versuchten Einbruchs. (szo/tc)

