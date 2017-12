Dienstbereit Viele Berufsgruppen müssen auch an den Feiertagen arbeiten. Einige erhalten zumindest eine Wertschätzung.

zurück Bild 1 von 2 weiter Polizeihauptmeister Thomas Stahr baut in seiner Freizeit weihnachtliche Dekorationen. Als er an den Leiter der Polizeidirektion herantrat mit der Idee, eine selbstgebaute Krippe in der Direktion in Görlitz aufzustellen, erhielt er prompt eine Zusage. Jetzt schmückt die Krippe das Foyer. © nikolaischmidt.de Polizeihauptmeister Thomas Stahr baut in seiner Freizeit weihnachtliche Dekorationen. Als er an den Leiter der Polizeidirektion herantrat mit der Idee, eine selbstgebaute Krippe in der Direktion in Görlitz aufzustellen, erhielt er prompt eine Zusage. Jetzt schmückt die Krippe das Foyer.

Corinna Weise (links) und Beatrice Mende sind Mitarbeiter in der Zentrale im Rothenburger MUH. Sie haben die vielen Geschenke verpackt für die Bewohner im Heim, Tagespflegegäste und die Patienten, die über Weihnachten in der Klinik und der Reha bleiben. Foto: André Schulze

Noch fehlt ein Notarzt für den Silvestertag. Dienstplaner Andreas Kinscher ist jedoch überzeugt, dass sich bis dahin noch ein Arzt bereiterklärt. Die Einsatzpläne für die Besatzungen der Rettungswagen von ASB und Görlitzer Feuerwehr indes weisen für Weihnachten und den Jahreswechsel keine Lücken auf. Doch auch andere Dienste sind über die Feiertage einsatzbereit:

Die Krankenhäuser sind aufwendig geschmückt, und es gibt Geschenke

Spontan gefragt, ist sich Nadja Keller vom Martin-Ulbrich-Haus in Rothenburg gar nicht sicher, ob etwa 50 Männer und Frauen in der Reha und 25 in der orthopädischen Klinik ungewöhnlich viele sind, die Weihnachten und den Jahreswechsel als Patienten in Rothenburg verbringen. Dass es weniger sind als übers Jahr steht fest. Immerhin 90 Patienten werden normalerweise in der Klinik behandelt. Auf jeden Fall bekommen die Patienten in Reha und Klinik wie auch die 32 Gäste in der Tagespflege kleine Weihnachtsgeschenke. Dafür sind Geschäftsführer Jörg Ruppert, die Pflegedienstleiterin Brigitte Kerger und Chefarzt Torsten Menzel am Sonntag persönlich im Haus unterwegs. Etwa 100 Geschenke seien verpackt worden, sagt Nadja Keller. Für die Bewohner im Heim für Schwerstkörperbehinderte haben die teilweise großen Geschenke Mitarbeiter aus allen Bereichen des Martin-Ulbrich-Hauses selbst organisiert, um ganz spezielle Wünsche zu erfüllen. Mit einer schönen Weihnachtsfeier und einem guten Essen sowie einer Jahressonderzahlung dankt die Rothenburger Einrichtung auch ihren Mitarbeitern. Dass die Patienten und Bewohner gut betreut werden auch an solchen Tagen, sei eine Selbstverständlichkeit, so Nadja Keller. Übrigens ist die Zahl an Reha-Patienten ganz und gar nicht ungewöhnlich. Etwa 40 seien es jedes Jahr um diese Zeit, darunter auch welche, die über Weihnachten so in Gesellschaft sind statt allein Zuhause.

Arbeiten müssen auch einige Allgemein-, Zahn-, Augen- und Tierärzte sowie Apotheker. Die Notdienste sind täglich im lokalen Serviceteil der SZ zu finden.

In den Heimen und ambulanter Pflege haben die wenigsten Mitarbeiter frei

Gerade muss die Heimleiterin des „Abendfriedens“ in Niesky Ersatz für eine Mitarbeiterin organisieren, die wegen eines Trauerfalls ihren Dienst abgesagt hat. Eigentlich ist das gar nicht Aufgabe von Viola Knappe, aber auch die Pflegedienstleiterin hat frei, erzählt sie. Zu Weihnachten werden die 94 Bewohner des Altenheimes betreut von 36 Schwestern und Pflegern in der Früh-, Spät- und Nachtschicht. Das sind nicht weniger als an anderen Tagen, sagt Frau Knappe. Nur dass die Zuwendung größer ist. „Das ist ein besonderer Tag, da gibt es eine Andacht, gemeinsames Kaffeetrinken und Abendbrot“, sagt Viola Knappe. Oberin Sonja Rönsch von der Diakonissenanstalt Emmaus ist berührt davon, wie liebevoll die Mitarbeiter alles vorbereiten, die Wohnbereiche schmücken. Sie betont, dass es wichtig ist, die Arbeit der Mitarbeiter wertzuschätzen. „Es gibt bei uns eine schöne Weihnachtsfeier und Weihnachtsgeld, Mehrstunden werden bezahlt“, sagt Sonja Rönsch. Dass Feiertagsdienste genauso besetzt werden wie andere, dafür sorge auch das gute Miteinander in den Teams der Wohnbereiche. Es gebe kaum Fluktuation in der Mitarbeiterschaft.

Dienste gerecht verteilen, damit auch jeder mal frei hat an Weihnachten oder Neujahr, das ist wichtig, um alles abzusichern, sagt Barbara Standke. Ihr Pflegedienst betreut mit 70 Mitarbeitern etwa 210 Patienten ambulant und im betreuten Wohnen. „Alle bekommen von uns ein Weihnachtsgeschenk“, sagt Barbara Standke. Dass mal eine ganze Reihe von Mitarbeitern auf einmal ausfallen, weil beispielsweise Magen-Darm-Erkrankungen auftreten, davor graut ihr. Wenn es aber doch passiert, wie vor geraumer Zeit, dann ließe sich das trotzdem regeln. „Das ist wirklich nur machbar dank der Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter und der guten Logistik der Mitarbeiter im Büro“, sagt Schwester Barbara ihren Mitarbeitern Danke.

Die Feuerwehr hofft auf einsatzfreie Feiertage, doch die gab es noch nie

Da die Stadt Niesky nicht über eine Berufsfeuerwehr verfügt, werden auch über die Weihnachtsfeiertage die freiwilligen Einsatzkräfte der Feuerwehren der Stadt wie jeden anderen Tag auch in Alarmbereitschaft sein. Die Nieskyer Bevölkerung ist im Umgang mit offenen Feuer und Pyrotechnik rücksichtsvoll und aufmerksam geworden. 2016 gab es für die Nieskyer Wehr nur einen kleineren Einsatz am zweiten Weihnachtsfeiertag. Wie Wehrleiter Sebastian Schramm berichtet, gibt es an diesen Tagen keine besondere Bereitschaft. „Ich hoffe, dass alle Kameradinnen und Kameraden Weihnachten im Kreise ihrer Lieben verbringen können und dass alle gesund und munter ins Jahr 2018 rutschen. Es bleibt dennoch zu hoffen, dass auch in diesem Jahr jeder Bürger mit der entsprechenden Sorgfalt bezüglich Kerzen und offenem Feuer umgeht, damit Weihnachten keine böse Bescherung bringt.“

Die Polizei stellt sich mit zusätzlichen Kräften auf den Jahreswechsel ein

Bei der Polizei kennt man die Schattenseiten der Feiertage: „Mit fortschreitender Stunde und zunehmendem Alkoholisierungsgrad fordern erfahrungsgemäß immer wieder tätliche Auseinandersetzungen oder Sachbeschädigungen unseren Einsatz“, sagt der Sprecher der Polizeidirektion Görlitz, Thomas Knaup: „Im Führungs- und Lagezentrum, in dem alle 110-Notrufe aus der Oberlausitz ankommen, werden die Telefone vermutlich nicht still stehen. Wir haben uns darauf gut eingestellt.“

Auch im Polizeirevier Görlitz wird es, vorrangig zum Jahreswechsel, zusätzliche Streifen geben, erklärt der Revierleiter, Dirk Linczmajer. Seitens der Direktion kommen der Einsatzzug sowie die Diensthundestaffel zum Einsatz. „Der Kriminaldienst ist vorbereitet, zügig und beweissicher Ermittlungen aufzunehmen“, so Knaup. Michael Engler von der Inspektion Ludwigsdorf teilt mit, dass auch die Bundespolizei an den Feiertagen keine Pause macht. Auch sie haben für Silvester Zusatzkräfte in Bereitschaft.

