Dienstag Baustart auf Schrammstraße und B 96

Zittau. Die Bauarbeiten auf der Schrammstraße beginnen am 2. Mai. Darüber informiert die Stadt. Die Straße wird bis kurz vor Weihnachten zwischen der Kreuzung Äußere Oybiner Straße und Humboldtstraße sowie zwischen der Hochwald- und Südstraße voll gesperrt. Die Vollsperrung zwischen Süd- und Friedensstraße folgt. Alle Kreuzungsbereiche bleiben befahrbar. Umleitungen in Richtung B 96 und Grenzübergang über den Stadtring sind ausgeschildert. Die Stadtwerke und die Stadt Zittau lassen Versorgungsleitungen verlegen und die Straße erneuern. Der Abschnitt zwischen Humboldtstraße und Hochwaldstraße folgt im nächsten Jahr. Ebenfalls am Dienstag beginnen die Bauarbeiten an der B 96 Neusalzaer Straße zwischen Bahnbrücke und Kreuzung zum Gewerbegebiet. Wegen der Ampelanlage ist mit Wartezeiten zu rechnen. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr und die Stadtwerke lassen Versorgungsleitungen legen sowie Straße und Gehweg ausbauen. (mh)

