Dienst im dunklen Wald Die Jugendfeuerwehr suchte eine vermisste Person im Spitzgrund. Bei einer Einsatzübung.

Wie die Großen. Eine verletzte Person wird gerettet. © Feuerwehr Coswig

Zu einem besonderen Dienst fanden sich letzten Sonnabend, 9 Uhr, zwölf Mitglieder der Jugendfeuerwehr Coswig ein. Sie trafen sich mit Gepäck, Schlafsack und Isomatte im Gerätehaus zum Berufsfeuerwehr-Tag. Um einen Tag so zu arbeiten, wie die Großen von der Berufsfeuerwehr es tun.

Vorbereitet und durchgeführt wurde der 24-Stunden-„Dienst“ von fünf Kameraden der Einsatz-Abteilung, schreibt die Feuerwehr. Der Dienst umfasste Fahrzeug- und Gerätepflege sowie Theorie- und Praxis-Unterricht zu verschiedenen Feuerwehrthemen. Das Essen wurde gemeinsam vorbereitet und gekocht, etwas Dienstsport war ebenfalls angesagt.

Zwischendurch gab es auch ein paar überraschende Einsätze. Die Kinder der Jugendfeuerwehr wurden in zwei Gruppen eingeteilt und mussten über den Tag verteilt insgesamt vier Einsätze abarbeiten. Diese wurden so realitätsnah wie nur möglich inszeniert: eine Ölspur, ein Feldbrand, ein sogenannter Bungalowbrand sowie das Suchen einer „vermissten“ Person im dunklen Wald am Spitzgrundteich.

Diese Person, die durch die erste Gruppe gefunden wurde, konnte aufgrund der fiktiven Verletzungen nicht geborgen werden, sie musste auf eine Nachalarmierung weiterer Kräfte warten. Denn ein steiler, unwegsamer Waldhang musste überwunden werden, um sie dem Rettungsdienst übergeben zu können. Der Rettungsweg wurde nach Eintreffen weiterer Kräfte ausgeleuchtet, die Person konnte sicher auf einer Schleifkorbtrage den Abhang hinab gelassen werden. Dies ging nur gemeinsam, mit viel Kraft und helfenden Händen. Am Ende aber konnte die Aufgabe souverän bewältigt werden, berichtet die Feuerwehr.

Nach diesem erfolgreichen letzten Einsatz wurde die Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge wiederhergestellt.

Die Kinder verschwanden kurz darauf allesamt in ihre Betten. Nach einem so anstrengenden Tag hofften alle nur noch auf eine ruhige und erholsame Nacht.

Gegen 6.30 Uhr wurde ein realer Einsatzalarm ausgelöst. Während die Jugendfeuerwehr ihr Frühstück vorbereitete, rückte die Einsatzabteilung aus Coswig sowie Brockwitz zu Schäden im Stadtgebiet aus, verursacht durch Sturm Herwart. (SZ)

