Diehsaer Kirche ist offen für Radler

In diesem Jahr ist es das 14. Mal, dass in Diehsa die Fahrradkirche öffnet. Sie ist dabei nicht die einzige Kirche in der Region. Zu Pfingsten öffnete die Kirche in Waldorf am Kottmar, und auch die Radwegkirche in der Stadt Wehlen empfängt ihre Besucher wieder. Wie Pfarrer Helmut-Andreas Spengler (am Tor stehend) sagte, gibt es ein Interesse dieser Kirchgemeinden daran, die Fahrradkirchen in Sachsen zu vernetzen, um den Radtouristen damit eine Kirchen-Tour anzubieten. Diehsa würde da gern dabei sein. Denn bis zum Oktober haben Radler, aber auch Wanderer, Touristen und Einheimische, die Möglichkeit, tagsüber einen Ort zu besuchen, der ihnen Ruhe gibt. Zudem besteht die Möglichkeit, für jemanden eine Kerze zu entzünden oder sich ein Buch oder Postkarten gegen einen Obolus mitzunehmen. Foto: B. Donke

