Diebstahlspuren am Gefallenendenkmal Ein Kupferblech wurde einfach aufgebogen. Auch sonst gibt es großen Restaurierungsbedarf, sagt eine Expertin.

Die Erinnerungsstätte neben der Lutherkirche ist in schlechtem Zustand. © Norbert Millauer

Radebeul. Das Denkmal für die Gefallenen im Ersten Weltkrieg im Ehrenhain neben der Lutherkirche ist in keinem guten Zustand (die SZ berichtete). Jetzt erklärt eine Expertin, was an der Gedenkstätte alles getan werden muss. „Die Oberflächen sind stark verschmutzt, am Stein finden sich durch Feuchtebelastung gewachsene Algenauflagen“, sagt Annegret Michel. Sie ist Restauratorin am sächsischen Landesamt für Denkmalpflege und dort für Metallobjekte zuständig. Einige der Steinfugen sind ebenfalls beschädigt. Auch die Bronzeoberfläche der Figurengruppe hat im Laufe der Jahrzehnte gelitten und ist von einer Patina überzogen, jene grüne Schicht, die sich auf Kupfer bildet. An der Rückseite des 1927 eingeweihten Denkmals ist ein Kupferblech aufgebrochen. „Sicher ein Diebstahlversuch“, vermutet die Restauratorin.

Sie rät, die Bronzefigur mit Heißdampf zu reinigen. Außerdem müsse die Oberfläche mit sogenanntem entionisierten Wasser nachgereinigt werden, also Wasser ohne die normalerweise vorkommenden Salze. Danach müsste ein Schutzwachs drüber. Auch der Sandsteinsockel sollte mit Heißdampf vorsichtig gereinigt werden und außerdem neu verfugt werden, empfiehlt Annegret Michel.

Links zum Thema Verwitterte Erinnerung

Die Namen der gefallenen Soldaten sind derzeit kaum noch zu erkennen. Man könnte sie aber wider lesbar machen, sagt die Restauratorin. Und sie schlägt vor, eine verloren gegangene Inschriftentafel, die einst an der Vorderseite des Sockels angebracht war, zu rekonstruieren. Alte Fotos, die vielleicht auch manche Radebeuler noch haben, könnten dabei helfen.

Wichtig sei, dass Profis Hand an die Gedenkstätte anlegen. „Die Arbeiten an dem denkmalgeschützten Objekt müssen von in der Denkmalpflege erfahrenen Fachfirmen ausgeführt werden“, sagt die Restauratorin. Die Lutherkirche will in diesem Jahr einen Anstoß zur Sanierung geben.

zur Startseite