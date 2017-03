Diebstahl bei Modellsportlern Den Großenhainer Modellsportclub trifft der Schaden hart. Die Technik wurde zum Aufladen der Flugmodell-Akkus genutzt.

Flugmodellsport ist ein anspruchsvolles und beliebtes Hobby.

Unter diesem Tisch wurde der Schaltschrank gestohlen.

Dreiste Diebe stahlen laut Polizei zwischen Ende Februar und Anfang März vom Gelände des Großenhainer Modellsportclubs zwischen Beiersdorf und Ebersbach fünf Solarmodule und den Elektroschaltschrank im Wert von etwa 3 000 Euro. Wie Vereinsvorsitzender Volker Weigt am Sonntag der SZ sagte, muss sich der Einbruch am Abend des 25. Februar zugetragen haben, wie interne Videoaufzeichnungen ergaben. Der Verein vermutet Einheimische hinter den Dieben, denn das Gelände sei auch von der nichtöffentlichen Zufahrtsstraße aus nicht einzusehen. „Für uns ist der Schaden niederschmetternd, zumal wir die umweltfreundliche Technik zum Aufladen der Akkus unserer Flugmodelle erst voriges Jahr installiert hatten“, so der Baselitzer Vereinschef. „Wir gehen doch einem sinnvollen Hobby nach.“ Versichert waren der Schaltschrank und die Solarmodule nicht. Eine Entschädigung wird geprüft. (SZ/krü)

