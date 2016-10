Diebstahl aus Gartenanlage Unbekannte stahlen in Zittau schon vergangene Woche Geräte und eine Pumpe.

Zittau. Wie der Polizei erst am Dienstag bekannt wurde, waren vergangene Woche Diebe in einer Gartensparte in Zittau unterwegs. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Freitag diverse Gartengeräte im Wert von etwa 60 Euro aus einem Garten an der Feldstraße. Außerdem nahmen die Täter eine Saugpumpe aus einem öffentlich zugänglichen Brunnen mit. Der Stehlschaden hier wurde mit 80 Euro angegeben. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet. (szo

