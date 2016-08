Diebischer Werkstatt-Besuch Diese Arbeitswoche begann für einen Firmenchef mit einer unliebsamen Überraschung.

Symbolfoto/André Braun

Ein Firmeninhaber stellte am Montagmorgen gegen 8 Uhr fest, dass unbekannte Täter am vergangenen Wochenende gewaltsam in seine Werkstatt in der Straße Am Staupitzsteg eingedrungen waren. Aus dem Lager der Firma stahlen die Einbrecher einen Plasmaschneider, ein Elektroschweißgerät, einen Schweißhelm, ein Baustellenradio und eine Akkublechschere. Der Gesamtwert des Diebesgutes macht etwa 1 500 Euro aus. Der einbruchsbedingte Sachschaden ist laut Polizei vergleichsweise gering.

