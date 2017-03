Diebische Familie vor Gericht Ein Ehepaar und seine Söhne sollen über Jahre ein florierendes Geschäft mit gestohlenen Fahrrädern betrieben haben. Auch im Raum Bautzen waren sie aktiv.

Am Landgericht Görlitz wird der Fall verhandelt. © Jens Trenkler

Mehr als 20 Fälle sind es diesmal, die vor Gericht zur Sprache kommen werden: Ab Montag muss sich Familie S., die zuletzt in der Nähe von Niesky gewohnt hat, wegen schweren bandenmäßigen Diebstahls vor dem Landgericht Görlitz verantworten. Angeklagt sind die Eltern und zwei 19 und 22 Jahre alte Söhne. Zusammen sollen sie zwischen September 2015 und August 2016 in wechselnder Tatbeteiligung mehr als 20 Fahrräder gestohlen haben, um sie später weiterzuverkaufen. Ihre Diebeszüge führten sie zuletzt meistens im Raum Dresden, aber auch in Niesky und in Bautzen.

Festgenommen wurden die Eltern im August 2016 durch die Kriminalpolizei Zgorzelec. Sie waren gerade dabei, die gestohlenen Räder in Polen zu verkaufen. Gleichzeitig durchsuchte die deutsche Polizei die Wohnung der Familie im Raum Niesky und nahm die beiden Söhne fest.

Die Familie ist schon länger polizeibekannt. 2015 war bereits einer der Söhne wegen Fahrraddiebstahls in großem Stil zu drei Jahren Jugendhaft verurteilt worden. Die Kriminalisten konnten dem damals 17-Jährigen 42 Straftaten nachweisen. Die Mutter hatte in Bautzen extra eine Garage für die Fahrräder angemietet, ein Onkel hatte sich um den Verkauf gekümmert.

Die Eltern sitzen seit der Festnahme in Untersuchungshaft. Insgesamt hat das Landgericht sechs Verhandlungstermine geplant. Schwerer Bandendiebstahl wird mit einer Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren bestraft. (SZ/ju mit dpa)

