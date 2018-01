Diebestrio in Zittau gestellt

Symbolbild: Drei mutmaßliche Ladendiebe wurden in Zittau gefasst. © dpa

Zittau. Ein Ladendetektiv hat ab Freitagnachmittag in einem Zittauer Einkaufsmarkt ein Trio daran gehindert, wertvolle Kosmetikartikel mitgehen zu lassen und die drei der Polizei übergeben. Wie die Polizeidirektion in Görlitz mitteilt, haben gegen 16.45 Uhr zwei Frauen im Alter von 39 und 28 Jahren in dem Markt an der Hochwaldstraße die Waren ihre Umhängetaschen gesteckt. Ein 41-jähriger Komplize habe Schmiere gestanden. „Der Ladendetektiv beobachtete die Tat und stellte alle drei bei dem Versuch, den Markt durch den Eingang wieder zu verlassen“, informierte die Polizei.

Es handelte sich bei den Tatverdächtigen um tschechische Staatsbürger. Eingesetzte Beamte des örtlichen Reviers übernahmen die Täter und das Diebesgut im Wert von mehr als 300 Euro. Neben Kosmetikprodukten hatten es die drei auf elektrische Zahnbürsten abgesehen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen das Trio eingeleitet.

zur Startseite