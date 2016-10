Diebestour durch Zittau Unbekannte haben von unterschiedlichen Fahrzeugen Kennzeichen entwendet und Benzin abgezapft.

Symbolbild © Friso Gentsch/dpa

Unbekannte haben Sonntag zwei Diebstähle in Zittau begangen. Erst öffneten sie in der Nacht laut Polizei auf unbekannte Art und Weise den Tankdeckel von einem Opel Astra. Das Fahrzeug stand an der Breiten Straße in Zittau. Die Diebe zapften etwa 30 Liter Benzin ab. Der Schaden wird auf etwa 40 Euro beziffert. Und Sonntag, zwischen 18 und 19 Uhr, montierten Diebe bei einem Ford beide Kennzeichentafeln ab. Das Fahrzeug stand an der Kämmelstraße in Zittau. Die Kennzeichen lauten GR-ZI 500. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 70 Euro. (szo/tc)

Aus dem Polizeibericht vom 3. Oktober zurück 1 von 3 weiter Teures Damenrad gestohlen Görlitz. Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag ein weiß/blaues Damenrad von der Berliner Straße in Görlitz gestohlen. Das Fahrrad der Marke „Corratec“ stand auf dem Heckfahrradträger eines Mitsubishis. Das mittels Krallensicherung und Ringschloss gegen Diebstahl gesicherte Damenrad hat einen Zeitwert von etwa 2900 Euro. Unbekannte entwenden Mazda Görlitz. Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag einen grauen Mazda 3 in Görlitz gestohlen. Das erst im Mai 2015 zugelassene Fahrzeug mit den Kennzeichen GR-LA 2207 stand an der Emmerichstaße. Der Zeitwert wird auf etwa 17000 Euro beziffert. Die Soko Kfz ermittelt und fahndet international nach dem Auto. Autozündler in Weißwasser aktiv Weißwasser. Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag versucht, einen Hyundai in Weißwasser in Brand zu setzen. Das Auto stand an der Straße der Kraftwerker. Passanten entdeckten den Brand auf einem Vorderrad und alarmierten über Notruf die Feuerwehr. Durch eine hinzukommende Streife des Polizeireviers Weißwasser konnte der Brand gelöscht werden. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro beziffert.

