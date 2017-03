Diebesgut wieder aufgetaucht Zwei Motorräder und Werkzeug sind wieder bei den rechtmäßigen Besitzern. Die haben die Sache auf eigene Faust geklärt.

Unbekannte haben aus der Garage von Roman Haupt (links) zwei Motorräder gestohlen. Inzwischen sind sie wieder aufgetaucht. © André Braun

Für Roman Haupt und Daniel Liebers aus Höfchen begann die Woche mit einer Hiobsbotschaft und endete mit einer guten Nachricht. Sie waren bestohlen worden. Doch nun die Wende: „Die Motorräder und das Werkzeug sind wieder aufgetaucht. Die Hintergründe sind so haarsträubend, das wünsche ich echt keinem. Ich bin auf jeden Fall sehr glücklich, dass ich meine Babies wieder habe, die ganze Geschichte muss trotzdem erstmal verdaut sein“, schrieb Haupt auf seiner Seite im sozialen Netzwerk Facebook. Seine beiden Motorräder sind seine „Babies“. An ihnen hängt nicht nur sein Herz, sondern mit einem Wert von 10 000 Euro auch eine Menge Geld. „Die Motorräder sind nur leicht beschädigt“, erklärte der 30-Jährige am Freitag auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers. Das Diebesgut sei bisher noch nicht ganz vollständig. „Es fehlt aber nur Kleinkram.“

Die beiden Männer hatten nach dem Einbruch und dem Diebstahl Anzeige bei der Polizei erstattet. Sprecherin Daniela Koenig bestätigte auf Nachfrage das Auftauchen der entwendeten Dinge. „Wir wurden von den Besitzern heute darüber informiert.“

Links zum Thema Dreist beklaut

Mit Details, wo, wann und auf welche Art und Weise die gestohlenen Gegenstände aufgefunden werden konnten, halten sich sowohl die Polizei als auch Roman Haupt zurück. Der junge Mann aus Höfchen sagte nur soviel: „Wir konnten das selbst klären. Nächste Woche dann muss ich zur Polizei wegen der Vernehmung und so weiter. Außerdem ist noch nicht genau klar, wie wir mit den Delinquenten weiter verfahren.“

In der Nacht von Sonntag zu Montag waren bis dato Unbekannte in zwei Garagen, eine Werkstatt und ein Haus eingebrochen. Auf ihrer Diebestour entwendeten die Täter zwei Motorräder sowie verschiedenes Werkzeug. Das Diebesgut hat laut Polizei einen Gesamtwert von rund 11 000 Euro. Der entstandene Sachschaden betrage rund 500 Euro.

zur Startseite