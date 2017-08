Diebesgut sichergestellt Die Bundespolizei stoppt auf der A 17 einen verdächtigen Transporter und wird fündig. Auch eine Frau mit falscher Identität erwischen die Fahnder.

Die Bundespolizei wurde bei Kontrollen auf der A 17 fündig. © Symbolbild: dpa

Die Bundespolizei hat auf der A 17 mehrere Kriminelle gestellt. Am Sonntagmorgen kontrollierten die Beamten die Insassen eines Kleintransporters. Im Fahrzeug fanden sie insgesamt vier Fahrräder, die zum Teil in Einzelteile zerlegt waren. Bei der Überprüfung stellte sich bei zwei Fahrrädern heraus, dass diese gestohlen waren. Weiterhin fanden die Beamten mehrere Reisetaschen, in denen sich neuwertige Parfüms und Sportschuhe befanden. Einen Eigentumsnachweis konnten die drei Rumänen (24, 38, 41) für die Sachen nicht vorweisen. Die weiteren Ermittlungen führt nun zuständigkeitshalber die Landespolizei Sachsen.

Am Abend stoppten die Polizisten eine 31-jährige Serbin. Dabei stellte sich heraus, dass die Frau bereits im Jahr 2016 unter anderen Personalien, nach einem abgelehnten Asylantrag, aus Deutschland abgeschoben worden war und gegen sie eine Wiedereinreisesperre erteilt wurde.Gegen die Serbin wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz initiiert und die erneute Abschiebung eingeleitet.

Kurz zuvor stellte sich bei der Kontrolle eines Ungarn heraus, dass dieser wegen Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe verurteilt worden war, diese aber bisher nicht beglichen hatte. Nach Zahlung der 820 Euro) konnte der 49-Jährige seine Reise fortsetzen. (szo)

