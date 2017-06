Diebesgut sichergestellt Werkzeug und Baumaschinen im Wert von rund 6 000 Euro fand die Bundespolizei an der A 17 in einem verdächtigen Auto.

Werkzeug, Baumaschinen, dazugehörige Akkus und einen Werkzeugkoffer fand die Polizei im Auto eines Rumänen, offenbar Diebesgut. © Foto: Bundespolizei

Die Beamten der gemeinsamen Fahndungsgruppe Dresden mit Bundespolizei und Landespolizei stellten auf der A 17 Diebesgut im Wert von etwa 6 000 Euro sicher.

Bei der Kontrolle eines rumänischen Staatsangehörigen (35) am Freitag konnte dieser keinerlei Dokumente vorzeigen und gab an, dass ihm diese in Schweden gestohlenen wurden. Eine Nachfrage bei den Behörden ergab jedoch, dass der 35-Jährige gar keinen Führerschein besitzt und dass das in Schweden zugelassene Fahrzeug zudem nicht pflichtversichert ist.

Im Rahmen der Kontrolle entdeckten die Beamten im Kofferraum des Fahrzeuges 36 Werkzeuge und Baumaschinen, 29 dazugehörige Akkus und einen Werkzeugkoffer.

Gegenüber den Beamten konnte der 35-Jährige keinen Eigentumsnachweis erbringen und machte auch sonst nur wenig glaubhafte Angaben über die Herkunft der Werkzeuge und Baumaschinen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass diese in Schweden gestohlen worden waren.

Gegen den 35-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen führt die Landespolizei Sachsen. (szo)

zur Startseite