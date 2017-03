Diebesgut gefunden

Citroën ausgebrannt Pulsnitz. Ein Citroën ist in Pulsnitz in der Nacht zu Montag ausgebrannt. Unbemerkt von Anwohnern oder Passanten, hatte der an der August-Bebel-Straße geparkte Wagen einer 44-Jährigen im Innenraum Feuer gefangen. Entdeckt wurde der Vorfall am Montagmorgen. Die Kripo ermittelt nun wegen Brandstiftung. Womöglich steht die Tat mit der Trennung der Frau von ihrem 48-jährigen Lebensgefährten in Zusammenhang. Hinter dem Scheibenwischer des Kleinwagens fand sich eine Nachricht des Mannes.

Schaufenster beschädigt Bautzen. Drei Schaufensterscheiben an der Hauensteingasse in Bautzen sind beschädigt worden. Die drei Doppelverglasungen waren etwa zwei Meter mal ein Meter groß. Der Eigentümer schätzte den Schaden auf insgesamt 4.500 Euro. Die Tat hat sich zwischen Sonnabendnachmittag und Montagmorgen ereignet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zu Boden gerissen Radeberg. Ein 30-Jähriger ist im Anschluss an eine Feierlichkeit in der Nacht zu Sonntag in Radeberg verletzt worden. Als er mit einem Bekannten die Gaststätte in der Pulsnitzer Straße verlassen wollte, sprang ihm ein 21-Jähriger von hinten in die Beine und riss ihn zu Boden. Der 30-Jährige verletzte sich durch den Sturz leicht. Zeugen brachten den 21-jährigen Deutschen nach draußen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bahnunterführung beschmiert Bautzen. Graffitischmierereien an den Bahnhöfen Bautzen und Löbau sind am Wochenende von der Bundespolizei entdeckt worden. In Bautzen waren es im Treppenaufgang zum Bahnsteig 2 drei Schriftbilder mit einer Größe von bis zu einem Quadratmeter und im Aufgang zum Bahnsteig 1 ein kleineres Schriftbild. Laut einem Sprecher handelt es sich um sogenannte Tags ohne erkennbare politische Hintergründe. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden wird auf insgesamt 300 Euro geschätzt.

Ohne Versicherung erwischt Ohorn. Auf dem Parkplatz Rödertal bei Ohorn war in der Nacht zu Sonntag die Fahrt eines 42-Jährigen zu Ende. Der graue, in Esslingen zugelassenen VW Polo war zur Suche ausgeschrieben. Für das Fahrzeug bestand seit Januar kein Versicherungsschutz mehr. Bundespolizisten entdeckten den Polo. Gegen den Fahrer, einen Polen, wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.