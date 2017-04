Diebesbande zieht durch den Kreis Die vermutlich aus Tschechien stammenden Täter wollten in der Nacht zum Dienstag offenbar im großen Stil Autos stehlen. Abgesehen hatten sie es auf Fahrzeuge eines bestimmten Typs. Die Polizei warnt nun vor weiteren Taten.

Autodiebe waren in der Nacht zum Dienstag in Bautzen und im Oberland unterwegs. © Symbolfoto: dpa

Eine vermutlich aus Tschechien stammende Bande von Autodieben war in der Nacht zu Dienstag im Landkreis Bautzen auf Beutezug. Sie hatten es offenbar auf Pkw vom Typ VW Caddy abgesehen. Sie stahlen zwei der Autos und beschädigten ein drittes. Außerdem nahmen sie einen Motorroller mit. Eine Streife des Polizeireviers Zittau-Oberland nahm schließlich einen 22-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Der Tscheche soll Teil der Bande sein.

Das sind die Fälle im Einzelnen:

In Bautzen hatte ein 29-Jähriger gegen 2.30 Uhr den Notruf der Polizei gewählt. Diebe hatten seinen an der Wilthener Straße geparkten grauen VW Caddy gestohlen. Das Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Ebersbach verfolgte den Fahrer des Wagens wenig später im Raum Sohland und fand das Auto schließlich verlassen an der B 98. Vom Täter und von der Rückbank des Volkswagens fehlten jede Spur.

Auf der Ladefläche des in Sohland sichergestellten VW Caddy befand sich jedoch ein Motorroller der Marke Yamaha. Dieser war kurz zuvor an der August-Bebel-Straße in Wilthen gestohlen worden. Die Tat war dem 60-jährigen Eigentümer noch nicht aufgefallen. Auch den Roller stellten die Polizisten sicher.

In Wilthen hatten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag an der Karl-Marx-Straße einen parkenden VW Caddy beschädigt. Sie bohrten ein Loch in die Fahrertür - offenbar, um den Schließmechanismus zu überwinden. Danach ließen die Täter von dem Wagen ab, vielleicht, weil sie gestört wurden. Sie hinterließen Schaden in Höhe von etwa 400 Euro.

In Obergurig fiel dem Besitzer eines VW Caddy am Dienstagmorgen auf, dass sein weißer Kastenwagen über Nacht gestohlen worden war. Der elf Jahre alte Wagen stand auf einem Grundstück an der Wilthener Straße und war auf die amtlichen Kennzeichen BZ-RD 664 zugelassen. Den Zeitwert bezifferte der Mann mit rund 4.000 Euro. Nach dem Volkswagen wird nun international gefahndet.

Am Ortsausgang von Neusalza-Spremberg stoppte eine Streife gegen 3.30 Uhr einen VW Golf mit Liberecer Kennzeichen. Den Pkw fuhr ein 22-jähriger Mann, der der Polizei unter anderem wegen Bandendiebstahldelikten bekannt ist. In dem Wagen entdeckten die Beamten zudem die Rücksitzbank, die in dem bei Sohland zurückgelassenen VW Caddy fehlte. Die Streife nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest und stellte die Sitzreihe sowie das Fluchtfahrzeug sicher.

Die Polizei warnt:

Wer einen VW Caddy besitzt, sollte besonders vorsichtig sein, da diese Fahrzeuge bei Autodieben aktuell begehrt sind. Seit Jahresbeginn wurden der Polizei in den Landkreisen Bautzen und Görlitz bislang 20 Fälle bekannt, bei denen Volkswagen dieses Typs gestohlen wurden. In 13 weiteren Fällen scheiterten die Täter. Betroffen waren vor allem Modelle der Baujahre 2004 bis 2011. Örtliche Schwerpunkte lagen im Raum Weißwasser, Zittau-Oberland und Hoyerswerda.

Die Polizei rät:

Empfohlen wird der Einsatz zusätzlicher Sicherungsmethoden, beispielsweise einer Park- oder Lenkradkralle, einer mechanischen oder elektronischen Getriebesperre oder die Unterbrechung der Zündung sowie Kraftstoffzufuhr. (szo)

