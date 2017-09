Diebesbande hat es auf Audis abgesehen Innerhalb von zwei Wochen sind in Roßwein vier Audis gestohlen worden. Die Polizei vermutet, dass eine Bande dahintersteckt.

Audi-Besitzer in Roßwein dürften langsam unruhig werden. Schon wieder sind in der Muldestadt zwei Fahrzeuge der Marke gestohlen worden. Am Montagmorgen gingen bei der Polizei zwei Anzeigen zum Diebstahl von zwei Audi A4 Kombis ein. Das teilte Steffen Wolf, Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz, mit. Eines der Autos wurde am Sonntag gegen 20 Uhr zuletzt an der Grundstraße gesehen. Es sei gesichert abgestellt gewesen. Gegen 6.30 Uhr am Montagmorgen wurde der Diebstahl bemerkt. „Der sieben Jahre alte Pkw hat einen Wert von rund 16 000 Euro“, so Wolf.

Der zweite Audi stand an der Bergstraße. Auch er ist in der Nacht zum Montag verschwunden. Das Auto ist zehn Jahre alt und hat einen Wert von geschätzt rund 13 000 Euro. In beiden Fällen hat die Sonderkommission Kfz des Landeskriminalamtes (LKA) Sachsen die Ermittlungen aufgenommen. Diese ist auch zuständig für die Aufklärung eines ähnlichen Diebstahles, der sich in der Nacht zum 23. August abgespielt hat.

Auch damals hatten es die Unbekannten auf Audis in Roßwein abgesehen. An der Straße am Steinhübel wurden zwei schwarze Audi A4 mit einem Zeitwert von 11 000 beziehungsweise 20 000 Euro entwendet. Auch in Leisnig waren Audi-Diebe in der Nacht zum 23. August unterwegs. Sie nahmen sich einen Audi A 3 im Wert von rund 10 000 Euro mit. Die Ermittlungen in diesem Fall laufen, so Tom Bernhardt, Sprecher des LKA Sachsen.

Die Beamten gehen davon aus, dass aufgrund der räumlichen Zusammenhängen und der identischen Marke eine Bande am Werk ist, die gezielt mit ihren Mittel die Region „abgrast“. Die Marke Audi lasse sich dabei gut verkaufen, weil sie auf der ganzen Welt gefahren werde und dementsprechend die Nachfrage nach Ersatzteilen hoch sei, erläutert Bernhardt.

Um die Fahrzeuge zu schützen, rät der LKA-Sprecher zu Mitteln, die über die in den Fahrzeugen integrierten Systeme hinausgehen. Möglich sei eine einfache Lenkradkralle, die von außen sichtbar ist. „Sie zu entfernen kostet Zeit. In der könnte der Dieb entdeckt werden. Deswegen lässt er vielleicht lieber von dem Fahrzeug ab“, erklärt Bernhardt. Noch besser sei es, das Fahrzeugdiagnosesystem mit einem Schloss zu sichern. Diese On-Board-Diagnose-Saver kosten zwar laut Onlinehandel Amazon rund 200 Euro, aber sie blockieren die Schnittstelle zu dem Auto. (DA/mf)

