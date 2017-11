Diebesbande geschnappt Die Polizei hat auf der A4 bei Bautzen einen Transporter mit gestohlenen Fahrrädern gestoppt. Jetzt wird gegen sieben Männer ermittelt.

Bei einer Kontrolle auf der Autobahn bei Bautzen ist eine Diebsbande aufgeflogen. Bundespolizisten nahmen am frühen Sonntagmorgen auf dem Rastplatz Oberlausitz einen Transporter aus Moldawien unter die Lupe und fanden darin Diebesgut im Gesamtwert von etwa 20 000 Euro. Denn bei der Ladung handelte es sich um zehn Fahrräder, die sich zum Teil zerlegt in Müllsäcken befanden, sowie um hochwertiges Fahrradzubehör, Rucksäcke und Einzelteile von drei E-Bikes vorgefunden. Die sieben Männer, die mit dem Transporter in Richtung polnischer Grenze unterwegs waren, .hatten zwar gültige Reisepässe, aber keine vernünftige Erklärung für den Fund. Ihnen gehören die Fahrräder nicht, sagten sie. Was stimmte, denn alles war gestohlen.

Die zum Teil angebrachten Preisschilder beziehungsweise Rahmenaufkleber verrieten, dass die Teile und Räder aus einer kleinen sächsischen Fahrradhandelskette stammen. Der telefonisch erreichte Inhaber bestätigte, dass in der Nacht zum 30. Oktober bis dahin unbekannte Täter aus seiner Filiale in Weinböhla zehn Fahrräder gestohlen hatten.

Bei der Diebsbande handelt es sich um Männer im Alter zwischen 24 und 43 Jahren, die aus Rumänien und Moldawien stammen. Die Landespolizei hat gegen sie ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schwerem Diebstahl eingeleitet. (szo)

