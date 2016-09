Diebes-Duo in Tiefgarage gestellt

Nossen. Unbekannte hebelten Donnerstagabend die Zugangstür zu einer Tankstelle an der Fabrikstraße auf und gelangten in die Verkaufsräume. Nachdem sie dabei die Alarmanlage auslösten, flüchteten die Einbrecher augenscheinlich ohne Beute. Die Höhe des Sachschadens wurde auf rund 3.000 Euro beziffert.

Einbruch in Tankstelle

Zeithain. In der vergangenen Nacht kontrollierten Polizeibeamte auf einem Parkplatz an der Lichtenseer Straße den Fahrer eines BMW. Der 25-Jährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Außerdem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,96 Promille. Er wird sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten müssen.

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Großenhain. Am Donnerstagnachmittag musste die 22 Jahre alte Fahrerin eines VW Golf auf der Borsbergstraße einem unbekanntem Fahrzeug ausweichen und fuhr gegen den Bordstein. Die Frau war in Richtung Weßnitzer Straße unterwegs. Aus dieser bog von links ein dunkler Pkw ein und geriet dabei auf die Fahrspur der Frau. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich sie nach rechts aus und stieß mit dem rechten Vorderreifen gegen den Bordstein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Der unbekannte Pkw entfernte sich ohne anzuhalten vom Unfallort. Nun sucht die Polizei Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug oder zu dem Unfallverursacher machen. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter (0351) 483 22 33 oder das Polizeirevier Großenhain entgegen.