Diebes-Duo gefasst Die zwei Männer sind für etliche Einbrüche in Büros, Bäckereien und Kneipen verantwortlich. Einer wurde mehrmals ertappt.

© Symbolbild: André Braun

Die Polizei hat nach langer Ermittlungsarbeit ein Diebesduo geschnappt. Die zwei Männer – 42 und 43 Jahre alt – hatten zwischen Mai und Oktober 2016 mehrmals in Wilsdruff, Nossen und Dresden zugeschlagen. Dabei brachen sie teils gemeinschaftlich in Bäckereien, Büros, Pizzerias und Gaststätten ein. Bislang gehen die Ermittler von einem Gesamtschaden von rund 34 000 Euro aus. Ausgangspunkt der Ermittlungen war ein Einbruch am 23. Mai 2016 in einen Backshop in Wilsdruff. Die beiden waren in das Café eingebrochen und hatten Lebensmittel im Wert von etwa 100 Euro gestohlen. Eine Überwachungskamera hatte sie dabei gefilmt. Ein Polizeibeamter aus Görlitz erkannte den Älteren anhand seiner auffälligen Gangart wieder, als die Aufnahmen im Fernsehen bei Kripo live gesendet wurden.

Da hatte das Diebes-Duo bereits mehrmals zugeschlagen. So brachen die beiden ebenfalls am 23. Mai 2016 auch in eine Pizzeria in Nossen ein und versuchten, in ein weiteres Lokal zu gelangen. In Wilsdruff wiederum stahlen sie aus einer Praxis einen Laptop. Ende Mai 2016 konnte der 42-Jährige nach einem Einbruchsversuch in ein Geschäft an der Dresdner Grimmstraße gestellt werden. Doch er machte weiter: Am 20. Juni 2016 wurde er bei einem Einbruch in einen Backshop an der Wachsbleichstraße in Dresden auf frischer Tat gestellt. An der Roßmäßlerstraße in Dresden wurde er im Oktober 2016 bei einem Wohnungseinbruch erwischt. Dort hatte er auch Diebesgut aus einem Einbruch an der Scharfenberger Straße bei sich. Beide Männer werden auch verdächtigt, mehrmals ohne zu bezahlen getankt zu haben. Inzwischen sitzen sie in Haft, die Staatsanwaltschaft ermittelt weiter.

