Diebe zwängen sich durch die Hühner-Klappe Mancher Einbruch verlangt regelrecht Fitness. Ein besonders kurioser Fall ereignete sich jetzt in Skassa im Hühnerstall.

Groß sind sie nicht gerade, die Auslauf-Öffnungen am Skassaer Hühnerstall. Dennoch haben sich Diebe hier hindurch gezwängt, um das Federvieh zu stehlen. © Klaus-Dieter Brühl

Riedels Hühner werden ab sofort videoüberwacht. Nicht im Stall, sondern an der Freilauf-Klappe. Allerdings geht es Alt-Chef Christian Riedel weniger darum aufzuzeichnen, ob seine Hühnchen auch artig ins Freie gehen. Nein, es geht eher darum, zu sehen, wer da noch alles so durch die Freilauf-Klappe hereinkommt. Nicht etwa der Fuchs, der lauert manchmal draußen, weil er ganz genau weiß, wann sich die Verschläge öffnen.

Doch jetzt traute Christian Riedel seinen Ohren nicht, als sich die Polizei bei ihm meldete, dass sich offensichtlich zwei Unbekannte durch die Klappe gezwängt haben. Anders kann sich die Polizei den Einbruch jedenfalls nicht erklären. „Ich dachte mir, wer macht denn so was, und bin erst mal rausgefahren“, erzählt er.

Tatsächlich haben sich die beiden Männer oder zumindest einer der beiden durch die 50 Zentimeter hohe und 1,50 Meter breite Auslaufklappe gezwängt, um Hühner zu mausen. In zwei Kisten holten sich die Diebe 30 Legehennen aus dem Stall. Fast wären sie mit ihrer Beute auch entkommen, aber als sie grad im Straßengraben hockten und ihre Kästen verzurrten, sah das ein Passant und fand die Szene etwas merkwürdig.

Als er die Männer ansprach, rannten sie weg – ohne die Kisten. Die 30 gestohlenen Hühner sind nun wieder bei den anderen im Stall. Insofern, Ende gut, alles gut. Konsequenzen wird der Vorfall dennoch haben: Der Großenhainer Geflügelhof lässt seine Anlage mit Kameras ausstatten. „Es geht nicht um die 30 Hühner, mit so einer Aktion kann jemand den ganzen Stall in Panik versetzen“ so Riedel. Darin liegt die eigentliche Gefahr.

Kuriose Diebeszüge gab es in der Großenhainer Landwirtschaft immer wieder. 2013 machte über Wochen ein kurioser Fall in der Hühnerfarm Waldrose bei Zschorna von sich Reden. Eierdiebe holten bei zwei Beutezügen 12 000 Eier heraus. Beide Male wurden die Eier vom Transportband genommen und durch den Wald zu einem Transporter geschafft. Die Polizei war lange ratlos, in der Branche schüttelte man den Kopf.

Christian Riedel äußerte sich damals in seiner Funktion als Vorsitzender des sächsischen Geflügelwirtschaftsverbandes zu dem Fall: „Das müssen ja Leute sein, die Routine haben. Mehrere Diebe, die ganz flugs die Eier vom Sortierband herunterlesen. Jedem Ungeübten würden doch Eier kaputtgehen“, vermutete er. Länger als 20 Minuten durfte das Ganze auch nicht dauern, denn dann ist das Band einmal durchgelaufen.

Stellen Sie sich vor, Sie sehen auf einem Monitor, wie Eier auf einem Endlosband in die Verpackung einlaufen und plötzlich ist das Band leer. So ist es der Mitarbeiterin in der Waldrose am Band ergangen. Beide Male fehlten über 6000 Eier. Diese Mengen vom Sortierband wegzunehmen und abzutransportieren, war ein logistisches Unterfangen, das Ortskenntnis verlangte. Die Diebe nutzten den einzigen Schwachpunkt im Unternehmen aus – sie öffneten einen Vorbau, der damals nicht überwacht war.

Dort manipulierten sie die Loopingbahn, ein Transportfließband für Hühnereier, auf der die Eier aus zwei Legehennenhallen gefahren werden. Auf die Schliche kamen die Ermittler den Eierdieben damals durch einen Straßenverkauf in Großdobritz – dort wurden die Eier angeboten. So kann es gehen mit dem Huhn und dem Ei. Was die Diebe mit den 30 Hennen vor hatten – das wird wohl diesmal ein Geheimnis bleiben.

