Diebe ziehen durch Zittau Unbekannte haben versucht, in mehrere Häuser einzubrechen. In zwei Fällen gelang das auch.

Symbolbild. © Andreas Gebert/dpa

Diebe sind in der Nacht zum Dienstag durch Zittau gezogen. „Sie haben versucht, in mehrere Gebäude einzudringen“, teilt Martyna Fleischmann von der Polizeidirektion Görlitz mit. Erfolgreich waren die Diebe in der Weststraße, wo sie aus einem Mehrfamilienhaus persönliche Gegenstände wie Schlüssel, Bargeld und Dokumente stehlen konnten. Der Schaden beträgt etwa 2050 Euro.

Zudem waren Unbekannte unter anderem in der Berg-, Eisenbahn-, Alten Burg- und Äußeren Weberstraße aktiv – insgesamt sieben Mal probierten sie ihr Glück. In einem Fall konnten sie die Haustür öffnen. „Aus dem Hausflur nahmen sie Lebensmittel mit“, so die Polizeisprecherin. Der Sachschaden beträgt zusammen rund 2600 Euro. (szo/tc)

