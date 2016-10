Diebe ziehen durch Zittau Unbekannte sind in ein Gartenhaus, Schuppen und Auto eingebrochen – und haben erfolgreich Beute gemacht.

Symbolbild © Andreas Gebert/dpa

Diebe sind die vergangenen Tage in Zittau aktiv gewesen. So sind am Montagnachmittag Unbekannte in zwei Gebäude an der Schumannstraße eingedrungen. Die Täter entwendeten aus einem Schuppen mehrere elektrische Gartengeräte, wie die Polizei mitteilt. Anschließend brachen sie in ein anliegendes Gartenhaus ein und entwendeten diverse Werkzeuge, eine Sammlung Feuerzeuge, mehrere Solarlampen und eine Digitalkamera. An den Lauben entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer auf circa 1000 Euro.

Bereits zwischen Sonnabendnachmittag und Montagmorgen sind Unbekannte in einen Mazda an der Görlitzer Straße eingedrungen. Die Täter beschädigten das Zündschloss und entwendeten das Autoradio sowie einen MP3-Player aus dem Wagen, informiert die Polizei. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo/tc)

