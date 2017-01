Diebe ziehen durch Kottmar Unbekannte sind in Neueibau und Kottmarhäuser in drei Garagen eingebrochen – und darin fündig geworden.

Symbolbild. © Frank Rumpenhorst/dpa

Diebe sind in den vergangenen Tagen durch die Gemeinde Kottmar gezogen. Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen brachen Unbekannte an der Neue Straße in Neueibau in zwei Garagen ein. Das teilt Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz mit. Aus einer Garage entwendeten sie einen kompletten Radsatz mit Sommerreifen, aus der zweiten einen Kompressor. Der Stehlschaden beträgt rund 1400 Euro.

Am Montag drangen Diebe in eine Garage an der Kirchgasse in Kottmarhäuser ein. Daraus stahlen sie eine Schneefräse, die einen Wert von rund 5000 Euro hat. (szo/tc)

