Diebe ziehen durch Görlitz Unbekannte haben einen VW entwendet, einen weiteren aufgebrochen und sind zudem in eine Garage eingedrungen.

Symbolbild. © Matthias Weber

Diebe sind die vergangenen Tage durch Görlitz gezogen. VW Passat entwendet. So haben die bislang Unbekannten in der Nacht zum Donnerstagin Görlitz einen grauen VW Passat entwendet. Der etwa sieben Jahre alte Wagen mit dem Kennzeichen HAL AI 730 befand sich auf dem Obermarkt. Den Zeitwert des Pkw schätzte der Eigentümer auf rund 13500 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Fahrzeug wird international gefahndet.

Irgendwann in den vergangenen zwei Wochen sind Unbekannte in einen VW T 4 eingedrungen. Der 19 Jahre alte Wagen war auf einem Firmengelände an der Rauschwalder Straße abgestellt. „Offenbar versuchten die Diebe den Wagen zu entwenden“, teilt die Polizei mit. „Dies gelang ihnen jedoch nicht.“ Es entstand jedoch ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Und in der Nacht zum Mittwoch entwendeten Diebe aus einer Garage an der James-von-Moltke-Straße diverses Werkzeug, mehrere Kupferstücke, Benzin, eine Kabelrolle sowie zwei Kästen Bier. Der Gesamtwert der gestohlenen Sachen beträgt circa 500 Euro. Der Eigentümer bezifferte den entstandenen Schaden auf etwa 100 Euro. (szo/tc)

zur Startseite