Diebe ziehen durch Görlitz Görlitz. Diebe sind in den vergangenen Tagen durch Görlitz gezogen. So hat ein bislang unbekannter Täter Handy aus Umkleide gestohlen im Neiße-Bad aus der Umkleidekabine ein graues Smartphone vom Typ HTC 626 G im Wert von 150 Euro gestohlen. Unbekannte brachen in der Nacht von Freitag zu Sonnabend auf bislang unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus auf der Neißstraße ein. Sie verschafften sich anschließend in dem Haus gewaltsam Zugang zu einer leerstehenden Wohnung und entwendeten aus dieser einen Lüfter sowie einen schwarzen Gummieimer mit Handwerkzeug. Der Stehlschaden wird mit 1050 Euro und der Sachschaden mit 200 Euro beziffert. In derselben Nacht versuchten Diebe, in einen VW Golf III auf der Langenstraße zu gelangen – vergeblich. Durch das gewaltsame Vorgehen der Täter entstand am Fahrzeug ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Erfolgreich lief ein Vorfall am Sonnabendvormittag auf der Kopernikusstraße, wo Unbekannte in einen Ford Fiesta eindringen und das dort verbaute Autoradio der Marke „Pioneer“ mit USB-Stick im Wert von etwa 125 Euro entwenden konnten. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. „Die Polizei sicherte Spuren am Tatort“, so Clemens. Im Zeitraum von Mittwoch bis Sonnabend verschafften sich unbekannte Täter auf noch unbekannte Weise Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus auf der Johannes-Wüsten-Straße. Sie entwendeten aus dem Hausflur zwei mit einem Faltschloss aneinander geschlossene Mountainbikes der Marke „Focus“. Beim einen handelte es sich um ein weißes 27er Modell Whistler Core, beim anderen um grünes 29er Modell Whistler Elite. Zudem stahlen die Täter aus einem Nebenraum ein rotes 28er Elektrofahrrad der Marke „Kalkhoff“. Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf 3355 Euro. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Eigentümer erwischen Einbrecher Seifhennersdorf. Ein 37-Jähriger hat sich am späten Freitagabend in Seifhennersdorf gewaltsam Zugang in die Garage eines Einfamilienhauses an der Querstraße verschafft. Der tschechische Einbrecher wollte den darin befindlichen roten Seat zu stehlen. Die Eigentümer bemerkten jedoch aufgrund von ungewöhnlichen Geräuschen den Einbruch. So konnten sie den Mann bis zum Eintreffen der hinzu gerufenen Polizei festhalten. Die Beamten nahmen den Täter vorläufig fest. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 900 Euro. Die Kriminalpolizei führt nun die weiteren Ermittlungen.

Junge verletzt sich bei Radunfall Zittau. Der 73-jährige Fahrer eines Seats ist am späten Freitagnachmittag vom Parkplatz der Fleischerei Kummer auf die Friedensstraße in Zittau gefahren und beachtete dabei nicht den von links kommenden zehnjährigen Jungen nicht, der mit seinem Fahrrad unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich das Kind leicht verletzte. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Auffahrunfall mit hohem Sachschaden Weißwasser. Eine VW-Polo-Fahrerin ist am Freitagnachmittag in Weißwasser die Bautzener Straße aus Richtung Krauschwitz kommend entlanggefahren und wollte nach links auf die Görlitzer Straße fahren. Die 36-Jährige bremste ihr Fahrzeug jedoch noch einmal verkehrsbedingt ab. Dies bemerkte der nachfolgende 37-jährige Fahrer des VW Caddy zu spät und fuhr auf ihren Wagen auf. Der Zusammenstoß verursachte einen Sachschaden von etwa 7000 Euro.

Jugendliche randalieren im Wald See. Der Jagdpächter hat in der Nacht zum Sonntag seinen Augen nicht trauen wollen, als er in seinem zuständigen Waldgebiet im Nieskyer Ortsteil See unterwegs war. Er sah, wie zwei Jugendliche seinen Hochstand umwarfen und dieser somit vor seinen Augen zu Bruch ging. Der Jagdpächter hielt daraufhin die beiden 17-jährigen Deutschen bis zum Eintreffen der hinzu gerufenen Polizei fest. Die Beamten klärten die Identität der Randalierer und übergaben sie anschließend ihren Eltern. Nun müssen sich beide wegen Sachbeschädigung verantworten.

Autodiebstahl misslingt zweimal Großschönau. Autodieben haben in der Zeit von Donnerstag bis Sonnabend in Großschönau vergeblich versucht, einen 14 Jahre alten VW Touran zu stehlen. Der Wagen stand auf der Hauptstraße in Großschönau. Durch das Vorgehen der unbekannten Täter entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Des Weiteren versuchten Unbekannte ihr Glück auf der Theodor-Haebler-Straße bei einem zwölf Jahre alten VW Touran. Auch dieser Diebstahl misslang und verursachte einen Schaden am Fahrzeug von rund 1000 Euro. Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Autoradio gestohlen aus Audi Zittau. Unbekannte haben sich in der Nacht zum Sonnabend gewaltsam Zugang in das Innere eines Audi A3 verschafft, der auf der Chopinstraße in Zittau abgestellt war. Sie entwendeten aus dem Fahrzeug ein Autoradio der Marke „Kenwood“ im Wert von rund 80 Euro und verursachten einen Sachschaden von etwa 300 Euro.