Polizei stellt Autodieb Görlitz. Die Polizei hat am Dienstagabend einen Dieb geschnappt, der einen VW Polo Coupé an der Reichertstraße stahl. Die Beamten leiteten umgehend Fahndung ein. Wenig später griffen polnische Polizisten den Täter mit dem Fahrzeug in Zgorzelec auf. Es handelt sich dabei höchstwahrscheinlich um einen polnischen Staatsbürger. Der Wagen wird heute an die deutschen Beamten übergeben, kriminaltechnisch untersucht und in den nächsten Tagen an den rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt.

Diebe zapfen Diesel ab Zittau. Diebe haben am vergangenen Wochenende am Hartauer Dammweg etwa 200 Liter Diesel aus den verschlossenen Tanks zweier Bagger abgezapft. Der Schaden beträgt 600 Euro, der Wert des Kraftstoffs betrug etwa 250 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Wem wurde ein roter Feuerlöscher gestohlen? Weißwasser. Die Kriminalpolizei sucht den rechtmäßigen Eigentümer eines roten Feuerlöschers. Der sechs Kilogramm schwere Pulversprüher wurde vermutlich am Abend des 7. Oktober im Bereich der Berliner Straße geklaut. Der eigentliche Tatort ist derzeit jedoch noch unklar. Tatverdächtig sind zwei 26 und 28 Jahre alte Weißwasseraner Bürger, die an dem Freitagabend in der Zeit zwischen 18 Uhr und 19 Uhr mit drei Straftaten in Verbindung stehen sollen. In Höhe der Einmündung zur Carl-Friedrich-Gauß-Straße sollen sie mit einem Feuerlöscher vorbeifahrende Autos besprüht und die Fahrbahn eingenebelt haben. Beinah wäre es dadurch zu einem Auffahrunfall gekommen. Auch ein 69-Jähriger soll an einem anderen Ort an der Berliner Straße von den beiden Rowdies besprüht worden sein. Der Senior klagte anschließend über Atemnot. Beamten stellten wenig später drei entleerte Feuerlöscher sicher, von denen zwei bereits zugeordnet wurden. Um den Diebstahl des dritten Feuerlöschers, den Vorwurf des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie die gefährliche Körperverletzung zum Nachteil des Rentners beweissicher aufklären zu können, suchen die Ermittler den rechtmäßigen Eigentümer des verbleibenden Feuerlöschers. Hinweise nimmt das Polizeirevier Weißwasser unter der Rufnummer 035762620 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Unbekannte durchlöchern Scheibe Görlitz. Am Dienstagmorgen hat die Polizei erfahren, dass in Ludwigsdorf Unbekannte eine Scheibe beschädigt haben. Die Täter hinterließen an der Rothenburger Straße vier Löcher in einem Fenster eines Verwaltungsgebäudes. Wie diese Beschädigung verursacht wurde, ist derzeit noch nicht geklärt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Seniorin bei Unfall leicht verletzt Weißwasser. Am Dienstagnachmittag ist es in Weißwasser zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 73-Jähriger befuhr mit seinem Opel die Muskauer Straße und musste bremsen. Ein nachfolgender 75-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig halten und fuhr mit seinem Toyota auf. Ein Rettungswagen brachte die 80-jährige Beifahrerin des Opels leicht verletzt in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Schaden von 2300 Euro.

Diebe stehlen Ford Mittelherwigsdorf. Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch einen Ford gestohlen. Der silbergraue Kuga mit dem amtlichen Kennzeichen ZI-JO 124 war auf der Hauptstraße geparkt. Den Zeitwert des drei Jahre alten Wagens bezifferte der Eigentümer mit etwa 16000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen, nach dem Ford fahndet die Polizei.

Einbrecher schaffen es nicht in die Wohnung Görlitz. In der Zeit zwischen Mittwoch der vergangenen Woche und Dienstagabend haben in Görlitz Unbekannte versucht, in drei Wohnungen am Fischmarkt einzudringen. Die Täter beschädigten die Türschlösser. Der Schaden wurde auf insgesamt 180 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Auto stößt mit Reh zusammen Krauschwitz. Am Dienstagmorgen ist es in Skerbersdorf zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 67-Jähriger befuhr mit seinem VW Golf die S 127, als er mit einem Reh zusammenstieß. Am Fahrzeug entstand Schaden von 1000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Renault prallt gegen Mast Altbernsdorf. Am Dienstagmorgen ist in Altbernsdorf ein Verkehrsunfall passiert. Ein 55-Jähriger war auf der S 128 in Richtung Schönau-Berzdorf unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er mit dem Renault nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Mast sowie eine Mülltonne. Der Gesamtschaden wurde auf 10000 Euro geschätzt, der Fahrer blieb unverletzt.