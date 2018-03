Diebe wüten im Blindengarten Unbekannte haben es auf den Wert von Bronzefiguren abgesehen. Aber hier geht es um mehr, als nur ums Geld.

Drei der mittlerweile fünf gestohlenen Bronze-Figuren aus dem Botanischen Blindengarten im Radeberger Süden. Der Fuchs verschwand schon vorm 1. März – nun kamen die unbekannten Diebe Mittwochnacht erneut in den Garten an der Pillnitzer Straße, um drei weitere Figuren zu stehlen. Die Polizei sicherte Spuren und hofft nun auch auf Zeugenhinweise. © Polizei

Radeberg. Dass Buntmetall-Diebe in Radeberg auch vor Kulturgütern nicht halt machen, ist spätestens seit den gestohlenen Namenstafeln am Kriegerdenkmal unterhalb der Stadtkirche vor über fünf Jahren traurige Gewissheit. Und auch an kupfernen Regenrohren am Schloss Klippenstein machten sich die Unbekannten schon zu schaffen; die Rohre sind mittlerweile aus kupferfarbenem Plaste …

Nun aber haben sich dreiste Diebe an ganz besonderer Kunst vergangen: Seit einigen Tagen suchen sie immer wieder den Botanischen Blindengarten an der Pillnitzer Straße im Radeberger Süden heim und stehlen dort Bronze-Figuren. Zunächst war ein Fuchs verschwunden, nun noch ein Rabe, eine Eule und eine Ente.

Rund 7 000 Euro Schaden

Abgesehen vom durchaus stolzen Wert dieser Figuren – gut 7 000 Euro sind die vier Kunstwerke laut Verwaltungsleiter Gerold Augart mindestens wert –, geht es hier um ein wichtiges Angebot für schwerstbehinderte Menschen. Denn der vor gut 22 Jahren angelegte, immerhin 20 000 Quadrameter große Botanische Blindengarten ist der einzige seiner Art in ganz Europa und wendet sich in erster Linie an Taubblinde. Menschen also, die weder sehen noch hören können. Ihre einzige Möglichkeit, mit ihrer Umwelt Kontakt aufzunehmen, sind Berührungen. Die Betroffenen ertasten sich ihre Umgebung, verständigen sich per Fingerdruck. Ein Buchstaben-System, das per Finger auf die Handfläche getippt wird; dem sogenannten Lormen. Im auch für Nichtbehinderte offenstehenden Botanischen Blindengarten können sich Blinde und Taubblinde dabei auf den immerhin 1,5 Kilometer langen Parkwegen auch ohne Begleitung bewegen. Ein Leitsystem macht das möglich, aus durchgehendem Handlauf, tastbaren Symbolen und Hinweisen in Punkt-Schrift. Der Garten ist mit besonders stark duftenden Gewächsen bepflanzt – mit Pflanzen, die auch ertastet und berührt werden können. Dieses Gesamtkonzept macht ihn zu einem ganz besonderen Botanischen Garten.

Der Garten ergänzt damit das Angebot des „Storchennestes“ an der Pillnitzer Straße. In der Einrichtung des Taubblindendienstes werden seit 1993 Betroffene betreut. Die kommen dabei längst aus ganz Deutschland nach Radeberg, um hier zum Beispiel auch gemeinsam mit ihren Angehörigen einen Erholungs-Urlaub verbringen zu können. Der Botanische Blindengarten ist wichtiger Teil des Angebots. Und auch die Figuren sind deshalb in Lebensgröße der Tiere gestaltet und können von den taubblinden Besuchern erspürt und ertastet werden. Dass nun also vier dieser Plastiken verschwunden sind, schmerzt damit also gleich in mehrfacher Hinsicht. Auch, weil sie mit Hilfe von Spenden angeschafft worden waren.

Hoffnung auf Zeugen-Hinweise

Die Diebe kamen dabei vom hinteren Bereich, aus Richtung des benachbarten Gewerbegebiets und schnitten den Grundstückszaun auf. Wann genau die ungebetenen Gäste zuschlugen, ist dabei offen. Bemerkt worden war der erste Diebstahl – der Fuchs-Figur – am 1. März. Die vier weiteren Tierplastiken wurden hingegen ziemlich sicher in der Nacht zum Mittwoch gestohlen, so die Polizei. Am Tatort konnten auch Spuren gesichert werden, heißt es dazu – die Auswertung läuft aber derzeit noch auf Hochtouren. Fest steht auch, dass die Täter ihre Beute in einen Pkw luden, der in der Nähe der Gärtnerei des Botanischen Gartens abgestellt war. Polizei und Taubblindendienst hoffen nun, dass es vielleicht Zeugen geben könnte. Zeugen, die Fahrzeuge bemerkt haben oder Personen, die Mittwochnacht im Bereich des Storchennests unterwegs gewesen sind. Der Diebstahl muss zudem auch mit Lärm verbunden gewesen sein, denn die Figuren wurden von den Granitsäulen gerissen, auf denen sie montiert gewesen waren. Zudem hofft die Polizei auf Hinweise, da die Figuren vielleicht auch bei Altmetallhändlern aufgetaucht sein könnten – oder zum Kauf angeboten wurden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 03578 3520 entgegen.

