Diebe wollten 100 Meter Bahnkabel stehlen

Symbolbild: Buntmetalldiebe richteten an der Bahnstrecke bei Mittelherwigsdorf hohen Sachschaden an. © picture alliance / dpa

Zittau/Mittelherwigsdorf. Zwei unbekannte Täter haben am Sonntagmorgen an der Bahnstrecke Mittelherwigsdorf – Zittau etwa 100 Meter Kabel abgeschnitten und zum Abtransport bereitgelegt. Dazu kam es aber nicht mehr, berichtet ein Sprecher der Bundespolizei.

Gegen 7.15 Uhr sei eine Meldung der Notfallleitstelle der Deutschen Bahn Netz AG bei der Bundespolizei Ebersbach eingegangen: Ein Signal und die Kommunikationseinrichtung seien ausgefallen. Der Verdacht, dass hier Buntmetalldiebe an der betroffenen Bahnstrecke am Werk waren, wurde ganz schnell bestätigt. Der eingesetzten Streife kam vom Tatort kommend ein roter polnischer VW Lupo entgegen. „Die beiden Insassen gaben bei Erkennen des Polizeifahrzeuges Vollgas und flüchteten durch Zittau in Richtung Polen“, sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten verfolgten den Lupo bis kurz hinter die Grenze bei Sieniawka. Hier konnten die Täter unerkannt entkommen. Vorher waren sie mit circa 100 km/h im Zittauer Stadtgebiet unterwegs, teilte die Bundespolizei mit.

An der Bahnstrecke bei Mittelherwigsdorf stellten die Beamten insgesamt sieben Kabelstücke mit einer Gesamtlänge von etwa 100 Metern fest. „Vermutlich sollten diese später durch die Diebe abgeholt werden“, berichtet der Polizeisprecher. Nach der Spurensicherung wurde ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schwerem Diebstahl eingeleitet.

Laut Auskunft der Deutschen Bahn AG war es zu keinen Zugverspätungen und Gefährdungen für den Bahnverkehr gekommen. Die genaue Schadenssumme steht noch nicht fest. Es dürften jedoch mehrere tausend Euro sein. (szo)

