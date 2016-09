Diebe wieder auf Tour in Radebeul In eine Apotheke in Mitte sind sie aber nicht hineingekommen. Die Polizei ermittelt.

Apothekerin Marina Wirsig erschrak am Mittwochmorgen mächtig, als sie die Tür zu ihrem Geschäft auf der Straße des Friedens aufschließen wollte. Der Rollladen an der Eingangstür der Apotheke Weißes Ross war halb hochgeschoben, an der Tür Spuren wie von einem Stemmeisen. Allerdings hatte die Mühe dem oder den Einbrechern nichts genutzt. Ins Innere gelangte niemand, wie Wirsig erleichtert feststellte. Die Tür sei noch verschlossen gewesen, der elektronisch betriebene Rollladen nur mit Muskelkraft kaum zu öffnen. Trotzdem gingen die Diebe umsichtig zu Werke, hievten Blumenkübel auf zwei Bodenstrahler, um im Dunkeln zu bleiben.

Wie hoch der Sachschaden ist, konnte die Apothekerin gestern noch nicht sagen. Froh ist sie auf jeden Fall darüber, dass der erste Einbruchsversuch in ihr Geschäft gescheitert ist. Die Polizei habe alles aufgenommen und Spuren gesichert.

In der Pressestelle der Polizeidirektion Dresden war der Vorfall gestern Nachmittag noch nicht bekannt, so die Antwort auf die SZ-Nachfrage. Auch Informationen über weitere Einbrüche oder Einbruchsversuche in der Nacht konnten nicht bestätigt werden. Ebenso wenig eine Einbruchsserie in Radebeul, so die Auskunft. (SZ/IL)

zur Startseite