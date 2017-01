Diebe werden aufgehalten Erst hat ein Mann versucht, Elektronikartikel aus einem Geschäft in Görlitz zu stehlen, dann wollte ein weiterer einen Autodiebstahl begehen. Doch weit kamen beide nicht.

Symbolbild. © Felix Kästle/dpa

Die Polizei hat zwei Diebstähle in Görlitz verhindern können, wenn auch mit Hilfe. Im ersten Fall hat sich ein 33-jähriger Mann am Donnerstagmorgen, gegen 10.50 Uhr, in ein Geschäft an der Nieskyer Straße begeben und aus diversen Warenträger insbesondere Elektronikartikel eingesteckt. „Er verließ die Kasse, ohne zu bezahlen“, berichtet Thomas Sprunk von der Polizeidirektion Görlitz. „Ein Mitarbeiter des Geschäfts wollte ihn aufhalten, er versuchte daraufhin zu flüchten“, sagt der Sprecher. Weitere Mitarbeiter und Kunden kamen hinzu und hielten den Mann schließlich bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten fanden bei ihm Waren im Wert von etwa 830 Euro. Der Pole soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden und ist bereits wegen Eigentumsdelikten polizeibekannt.

Der zweite Fall ereignete sich zwischen Donnerstagnachmittag und -abend. Ein zunächst Unbekannter drang in Büroräume auf der Brüderstraße ein und entwendete eine Jacke mit Autoschlüsseln. Der dazugehörige Fiat Scudo stand zu der Zeit auf dem Obermarkt. Mit dem ein Jahre alten, grauen Fahrzeug im Wert von 22000 Euro begab sich der Mann nach Polen. Als der Eigentümer die Görlitzer Polizei über den Diebstahl informierte, erhielt diese kurz danach bereits einen Anruf von ihren polnischen Kollegen. Diese kontrollierten gerade den Fiat samt dem 46-jährigen Fahrer. „Dabei stellten sie fest, dass der Wagen nicht auf ihn zugelassen ist“, so Sprunk. Bei der Prüfung kam der Diebstahl des Autos heraus. Die polnische Polizei nahm den ihr bereits wegen anderer Delikte bekannten Landsmann vorläufig fest und stellte das Fahrzeug sicher, das inzwischen wieder dem Eigentümer übergeben werden konnte. (szo/tc)

