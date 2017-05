Diebe waren über Nacht am Werk An der Ahornallee in Löbau brachen die Täter in einen geparkten Kleintransporter ein. Und es wurde noch weiterer Schaden angerichtet.

Löbau. In der Nacht zu Freitag waren Diebe vermehrt im Stadtgebiet am Werk. An der Ahornallee brachen sie in einen geparkten Kleintransporter ein. Von der Ladefläche verschwanden diverse Baumaschinen im Wert von rund 1 500 Euro. An dem Ford entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Am Birkenweg und der Goethestraße stahlen Unbekannte von einem Ford S-Max sowie einem Hyundai alle Räder samt den Felgen. Diese hatten sie zuvor demontiert und die Fahrzeuge unsanft abgestellt. Den Wert der Kompletträder bezifferten die Eigentümer in Summe mit rund 2.500 Euro. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von mehr als 1.000 Euro.

Aus dem Polizeibericht vom 5. April zurück 1 von 10 weiter Staatsschutz befasst sich mit Aufklebern Zittau. Am Mittwochnachmittag stellten Beamte des örtlichen Reviers mehrere Aufkleber mit arabischen Schriftzügen an Straßenlaternen am Heinrich-Heine-Platz fest. Übersetzt bedeutet die arabische Aufschrift sinngemäß „Kehrt in die Heimat zurück! Sie braucht euch!“. Das Dezernat Staatsschutz wird den Fall untersuchen. Polizei vollstreckt Haftbefehl Weißwasser. Am Donnerstagabend hat eine Streife des Polizeireviers Weißwasser in der Glasbläserstadt an der Bautzener Straße eine deutsche Frau aufgegriffen und ins Gefägnis gebracht. Bei der Kontrolle ihrer Personalien fiel auf, dass bereits ein Vollstreckungshaftbefehl gegen die 25-Jährige bestand. Da die Betroffene die gerichtlich verhängte Geldstrafe von rund 400 Euro auch vor Ort nicht begleichen konnte, brachten die Beamten die junge Frau in eine Justizvollzugsanstalt, wo sie für den Rest des Monats eine Freiheitsstrafe ableisten wird. Einsatzkommando stürmt Wohnung Görlitz. Das Spezialeinsatzkommando (SEK) der sächsischen Polizei hat am Donnerstagabend eine Wohnung auf der Augustastraße gestürmt. Das teilte Thomas Knaup, Sprecher der Polizeidirektion Görlitz, am Freitag mit. Bei dem geplanten Zugriff nahmen die Beamten einen 27-jährigen Mann deutscher Nationalität vorläufig fest. Gegen den Mann habe ein Haftbefehl vorgelegen, so der Sprecher. Dieser sei am Freitagvormittag durch einen Haftrichter am Amtsgericht Görlitz bestätigt worden. Da der gesuchte Mann andere Personen „der Freiheit beraubt und bedroht haben soll“, so der Polizeisprecher, und es unklar gewesen sei, ob der Mann im Besitz von Waffen war, wurde das Spezialeinsatzkommando um Hilfe gebeten. Der Zugriff sei ohne Vorkommnisse erfolgt. Weitere Auskünfte, so über die Dauer des Einsatzes, die Zahl der eingesetzten Beamten und die konkreten Tatvorwürfe gegenüber dem Verhafteten, wollte Knaup am Freitag auf Nachfrage nicht geben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern zu dem Fall an. Das SEK wird nach Angaben des Innenministerium in Fällen polizeilicher Schwerstkriminalität eingesetzt. Beamte stellen gestohlenes Fahrrad sicher Weißwasser. In der Nacht zu Freitag hat eine Streife des örtlichen Polizeireviers auf der Karl-Marx-Straße in Weißwasser einen mutmaßlichen Fahrraddieb entdeckt. Den Beamten war aufgefallen, dass das Rad des 30-jährigen Fahrers im März des Jahres 2014 gestohlen worden war. Woher das Bike stammte, verriet der Tatverdächtige den Polizisten nicht. Sie stellten es daher sicher. Aber damit nicht genug: am Fahrrad hatte er einen Elektroschocker angebracht, welcher als Taschenlampe getarnt war, und war zudem auch im Besitz eines in Deutschland verbotenen Messers. Auch diese Gegenstände stellten die Beamten sicher. Neben den wieder aufgenommenen Ermittlungen zu dem Diebstahl des Fahrrades kommt eine weitere Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz auf den 30-Jährigen zu. Die Kriminalpolizei wird die Fälle untersuchen. Jugendliche treten gegen Autos Zittau. In der Nacht zu Freitag haben Beamte der Polizei an der Schliebenstraße und Hochwaldstraße eine junge Frau und zwei männliche Begleiter kontrolliert. Ein Zeuge hatte zuvor beobachtet, wie sich das Trio an zahlreichen parkenden Autos zu schaffen gemacht hatte. Offenbar hatten die Jugendlichen an mehr als 20 Fahrzeugen gegen die Außenspiegel getreten und Scheibenwischer aufgestellt. Sachschaden war bei diesen groben Scherzen nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch nicht entstanden. Die Beamten erhoben die Personalien der Verursacher und belehrten diese. Polizei schnappt zwei mutmaßliche Autodiebe Kodersdorf. Am frühen Freitagmorgen haben Streifen der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf und der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen auf der A 4 zwei gestohlene Audi A 4 sichergestellt. Die Beamten nahmen die 32 sowie 29 Jahre alten mutmaßlichen polnischen Diebe vorläufig fest. Die beiden Autos wurden wenige Stunden zuvor in Zwenkau und einem Ortsteil von Borna gestohlen. Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf stoppte einen der Audis hinter dem Autobahntunnel Königshainer Berge. Den zweiten stellte eine Streife der Gemeinsamen Fahndungsgruppe (GFG) Bautzen an der Anschlussstelle Bautzen-Ost. Die Soko Kfz hat den Einsatz geleitet und führt die weiteren Ermittlungen. Kriminaltechniker untersuchten die Audis nach Spuren. Die vorläufig Festgenommenen sollten die Fahrzeuge offenbar nach Polen bringen. Die Ermittler informierten die rechtmäßigen Eigentümer. Diese werden ihre Autos baldmöglichst wieder in Empfang nehmen können. Zeuge verhindert Ladendiebstahl Ebersbach. Ein Zeuge hat Donnerstagabend in einem Warenhaus an der Johann-Andreas-Schubert-Straße in Ebersbach einen Ladendiebstahl verhindert. Eine 40-Jährige hatte zusammen mit ihrem 34 Jahre alten Komplizen versucht, eine elektrische Zahnbürste und zwei Lautsprecher zu stehlen. Bei der Überprüfung der Personalien der beiden tschechischen Tatverdächtigen stellte eine hinzu gerufene Streife des Polizeireviers Zittau-Oberland fest, dass gegen die Frau bereits zwei Vollstreckungshaftbefehle wegen ähnlicher Straftaten bestanden. Da die 40-Jährige die von einem Gericht verhängten Geldstrafen auch vor Ort nicht begleichen konnte, nahmen die Beamten die Tatverdächtige fest und brachten Sie in eine Justizvollzugsanstalt. Zu dem neuerlichen Ladendiebstahl führt die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen. Unbekannte stehlen Geräte von Baustelle Boxberg. In der Nacht zu Donnerstag haben sich in Klitten Unbekannte unbefugt Zutritt zu einem Baustellengelände Am Bärwalder See verschafft. Die Täter durchwühlten einen Anhänger und entwendeten von diesem eine Rüttelplatte, einen Stemmhammer mit Transportwagen sowie ein Schneidegerät. Den Stehlschaden schätzte der Eigentümer auf insgesamt rund 6.000 Euro. Am Anhänger entstand Sachschaden im zweistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Autoknacker stehlen VW Phaeton Görlitz. Zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagnachmittag haben Unbekannte einen grünen VW Phaeton entwendet. Der etwa 14 Jahre alte Wagen mit dem Kennzeichen GR SC 440 befand sich an der Rauschwalder Straße. Mit der Limousine verschwand auch ein Laptop der Marke Lenovo. Den Stehlschaden schätzte der Eigentümer auf insgesamt etwa 11.300 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Volkswagen wird international gefahndet.

In allen drei Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

