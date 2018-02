Diebe waren in Großschönau unterwegs Im Gemeindehof und in einem Schuppen waren sie erfolgreich. Die Beute hat einen Wert von über 3 000 Euro.

© dpa (Symbolfoto)

Wie erst am Dienstagabend bekanntwurde, waren Diebe in der vergangenen Woche beziehungsweise am Wochenende auf Tour. Sie brachen in den Gemeindehof auf der Hauptstraße ein und entwendeten zwei Zaunfelder sowie vier Abdeckplatten. Der Schaden wird mit 2 000 Euro angegeben.

Außerdem brachen Diebe in einen Schuppen an der Gabelsberger Straße ein und stahlen dort drei Fahrräder, die nach Angeben des Geschädigten insgesamt rund 1 000 Euro wert sind, sowie Werkzeug, dessen Wert noch unbekannt ist.

Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

