Diebe verstecken Beute in ihrer Hose Marihuana der Eine, Süßigkeiten der Andere. Die Polizei in Görlitz hat‘s trotzdem gemerkt.

Oft deutlich erkennbar, war die Polizei diesmal aber verdeckt unterwegs. © dpa

Die Hose - gar die Unterhose - hat Dieben in Görlitz am Dienstagabend als Versteck ihrer Beute gedient. Eine verdeckt eingesetzte Streife der Bundespolizei beobachtete auf der Bahnhofstraße einen 14-Jährigen mit einem Cliptütchen und kontrollierte den Jugendlichen daraufhin. Zum Vorschein kamen etwa 1,1 Gramm Marihuana, die der junge Görlitzer in seiner Unterhose versteckt hatte.

Nicht ganz so gewitzt war ein polizeibekannter 20-Jähriger, der ebenfalls am Dienstagabend in einem Supermarkt an der Bahnhofstraße einkaufen war. Bei einer Kontrolle durch die Beamten vorm Markt sagte der Görlitzer, dass er einen Joghurt gekauft hat. Was er nicht sagte, was durch die ausgebeulten Taschen seiner Jogginghose allerdings offensichtlich war: Er hatte noch mehr aus dem Supermarkt geholt. Die Kekspackung und die vier Schokoriegel waren allerdings nicht bezahlt.

Das Görlitzer Polizeirevier hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

