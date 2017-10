Diebe verschütten ätzende Flüssigkeit Unbekannte haben versucht, einen BMW in Zittau zu stehlen – was nicht gelang. Dafür waren sie anderenorts erfolgreich.

Symbolbild. © Heiko Wolfraum/dpa

Autodiebe haben in der Nacht zum Mittwoch versucht, einen BMW an der Äußeren Oybiner Straße in Zittau zu entwenden. Sie drangen in das Fahrzeug ein, doch ihnen gelang es nicht, den Motor zu starten, wie Polizeisprecher Thomas Knaup mitteilt. Anschließend sollen die Täter eine ätzende Flüssigkeit im Innenraum verschüttet haben, welche die Ledersitze in Mitleidenschaft zog. Der Sachschaden beträgt etwa 5000 Euro.

In Großschönau sind Diebe hingegen erfolgreich gewesen. Dort drangen sie in der Nacht zum Mittwoch in einen Schuppen auf der Sonnebergstraße ein, aus denen sie zwei E-Bikes der Marke Sinus PA2RT entwendeten. Der Stehlschaden beträgt etwa 1800 Euro, der Sachschaden 50 Euro. (szo/tc)

